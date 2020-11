Todo lo que sabemos sobre la película “Static Shock” de Michael B. Jordan

Warner Bros. está desarrollando una película live action de Static Shock, y aquí está todo lo que sabemos sobre la próxima película de superhéroes.

Creado en 1993 por Milestone Comics, Virgil Hawkins, también conocido como Static Shock, fue presentado a los fanáticos del cómic en un esfuerzo por reforzar la cantidad de héroes de color.

¿Quién es Static Shock?

Como héroe adolescente, fue diseñado con el mismo arquetipo que Spider-Man. Static Shock se convirtió en un personaje muy popular durante su tiempo con Milestone, y DC mantuvo al personaje en la corriente principal incluso después del cierre de la división de cómics de la editorial.

Static Shock fue lanzado en 1993, mismo año de la fundación de Milestone Comics

Aunque no fue hasta 2010 que Static Shock renació oficialmente como parte del universo DC, además un programa de televisión animado del héroe se lanzó en 2000, con cuatro temporadas y un total de 52 episodios.

Static Shock apareció en Justice League, Justicia Joven e Ilimitada. A pesar de su continua popularidad, no fue hasta 2020 que surgieron noticias de que WB estaba poniendo en marcha planes para hacer una película.

Comienzan rumores de la película de Static Shock

Reginald Hudlin reveló en DC FanDome que se está preparando una película live action de Static Shock. La película llegará después del relanzamiento del cómic de Milestone en 2021, que comenzará con una serie digital para Static.

En los meses transcurridos desde que se anunció la película de Static Shock, se ha revelado que Michael B. Jordan se ha unido al proyecto. Como gran fanático de los cómics y del superhéroe, el actor usará su poder como estrella de Hollywood para ayudar a impulsar a la cinta como productor.

Michael B. Jordan confirma su participación en la producción de Static Shock

Michael B. Jordan no es ajeno a las películas de cómics después de los papeles en Fantastic 4 y Black Panther, mientras que también lanzó la serie de superhéroes de Netflix, Raising Dion basada en los cómics del mismo nombre.

Con la emoción que rodea a la participación de Jordan, esto es lo que sabemos sobre Static Shock.

Reparto de Static Shock

La película de Static Shock actualmente no tiene un director, escritor o miembros del reparto adjuntos. Reginald Hudlin está involucrado de alguna manera, que probablemente resultará ser como productor.

Sin embargo, tiene experiencia en dirección y escritura, pero no está confirmado si abordará cualquiera de los trabajos para Static Shock. También sabemos que Michael B. Jordan está listo para producir la película.

Michael B. Jordan y Reginald Hudlin entre los posibles integrantes de la producción de Static Shock

La estrella de Black Panther no va a interpretar a Virgil Hawkins y actualmente no tiene ningún papel, a pesar de que podría terminar interpretando un personaje secundario. Hasta el momento, no se ha anunciado será el protagonista.

Fecha de lanzamiento de Static Shock

Warner Bros. y DC Films aún no han dado a Static Shock una fecha de lanzamiento oficial.

Cuando Hudlin mencionó por primera vez la película en DC FanDome, muchos esperaban que el estudio pudiera confirmar rápidamente el desarrollo de la película. En cambio, WB aún tiene que revelar cuándo saldrá.

El anuncio de cuándo se lanzará Static Shock probablemente tendrá que esperar hasta que se haya reunido el equipo creativo de la película.

Static Shock lanzará un nuevo universo

Una revelación potencialmente grande que Michael B. Jordan proporcionó sobre Static Shock es que lanzará un nuevo universo.

En su declaración sobre la noticia de que estaba produciendo la película, Jordan dijo: "Estoy orgulloso de ser parte de la construcción de un nuevo universo centrado en los superhéroes negros; nuestra comunidad se lo merece".

Esto indica que la película no se ambientará en el mismo universo que otras películas de DC o el Universo Extendido de DC. En cambio, Static Shock podría ser una plataforma de lanzamiento para que otros personajes de Milestone obtengan películas.

Sin embargo, si todo sale bien, quizás el multiverso permitiría que Static se cruzara con otros personajes de DC en el futuro.

Más detalles sobre la adaptación live action de Static Shock serán compartidos en La Verdad Noticias conforme DC y Warner Bros., los anuncien.

Te puede interesar: Michael B. Jordan producirá la película Static Shock para DC Comics

¿Qué te parece la nueva cinta de superhéroes que producirá Michael B. Jordan?, ¿Static Shock ha llamado tu atención? Dinos en los comentarios.