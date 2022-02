Todo lo que sabemos sobre el nuevo álbum de Yuridia; canciones, duetos y videos.

Durante las últimas semanas, la ex académica, Yuridia Flores ha estado compartiendo un par de adelantos de lo que será su siguiente producción discográfica, hecho que tiene muy emocionados no solo a sus fans sino a la propia cantante quien tras varios años de no grabar ahora lo hará de la mano de un reconocido exponente de la música regional mexicana.

Se trata de Edén Muñoz, ex vocalista de Calibre 50, un gran compositor y productor experto en el género regional mexicano en donde Yuridia hará su debut en un futuro cercano. Según con los rumores en redes, además de que Muñoz es el productor del nuevo disco de Yuridia, también en esta producción ambos intérpretes grabaron una colaboración.

No obstante, esta no es la única colaboración que podremos escuchar entre la ex académica y algunos de los exponentes de la música mexicana, ya que también se espera que el ya confirmado dueto entre la cantante Yuridia y Ángela Aguilar venga incluido en el nuevo álbum.

¿Qué artistas participan en el nuevo álbum?

Todo lo que sabemos sobre el nuevo álbum de Yuridia.

La Verdad Noticias informa que, además de grabar a lado de Edén Muñoz, Ángela Aguilar, también Yuridia habría grabado una canción con la Banda MS con quienes ya se reunió para grabar el video de dicho dueto.

De igual manera, la cantante de “Ya te olvidé”, compuso un tema para su nuevo disco el cual lleva como título “Brujería”; esta nueva producción será completamente visual ya que todas las piezas incluidas contarán con su propio video, mismos que Yuridia ya se encuentra grabando.

Yuridia grabó videos en su natal Hermosillo

Es de mencionar que varias de las locaciones que Yuridia y su equipo de trabajo han seleccionado para que aparezcan en sus videos es “El Casino del Diablo” y algunos paisajes de los alrededores del Estado natal de la cantante mexicana, Hermosillo, Sonora.

