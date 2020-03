Todo lo que necesitas saber sobre el nuevo álbum de Lady Gaga “Chromatica”

Hace algunos días Lady Gaga dio a conocer que la fecha oficial del lanzamiento de su nuevo álbum “Chromatica” será revelada en unos días más y aquí te traemos detalles sobre este nuevo disco.

A principios de mes Lady Gaga confirmó que el próximo 10 de abril sería cuando “Chromatica” salga a la venta, pero el día 23 de marzo, la cantante reveló en instragram que el lanzamiento del disco se retrasaría.

Lo que se sabe del álbum hasta ahora, es que incluye su sencillo “Stupid Love”, el cual ya se encuentra en Youtube con su vídeo musical.

Otros detalles sobre Chromatica

Con “Chromatica” Lady Gaga presume de 6 álbumes de estudio, los cuales son el mayor orgullo de la cantante y confesó que el álbum estará disponible tanto en las tiendas de música como en línea.

Además, fue la propia Gaga quien confirmó que la fotografía que está rondando por las redes sociales, no es la portada del álbum.Por lo que se rumorea que la portada oficial será publicada hasta el próximo 10 de abril.

En 2017 la cantante publicó una serie de tweets donde compartía su emoción por comenzar a escribir nuevas canciones “Tengo muchas ideas y muchas cosas que quiero crear, así que verás en un momento. Necesito algo de tiempo para crear” comentó hace 3 años la también actriz ganadora del oscar.

Además, en 2019 volvió a hablar del álbum en twitter, donde confesó que no recuerda nada de su anterior disco: ARTPOP y que este nuevo lanzamiento será algo completamente nuevo y refrescante.

“Chromatica” promete mucho, ya que no solo Gaga está invirtiendo su talento en el si no, compositores de la talla de Justin Tranter, famoso por escribir canciones como "Sorry", de Justin Bieber, "Close", de Nick Jonas, “Lose You to Love Me,” by Selena Gomez, entre otras.

De igual manera la estética de toda la producción de Lady Gaga parece una combinación de rosas de neón y detalles futuristas, que puede volverse muy adictiva e icónica.

Foto: Lady Gaga