Todo lo que los jugadores de Pokémon GO necesitan saber

Parte de la diversión de los juegos de Pokémon de la serie principal es la tradición de cada especie, que Pokémon GO recrea con breves descripciones en sus entradas de la Pokédex.

Sin embargo, investigar los roles que juegan estos Pokémon en otros juegos, e incluso en el anime, puede enriquecer la experiencia de cazar estas criaturas en el juego móvil de Niantic.

En honor al período actual de Swords of Justice como Jefes de incursión legendarios, profundicemos en la tradición de Virizion.

Número de entrada de Dex 640, Virizion es una especie dual de tipo Planta / Lucha de la Región de Teselia, introducida en el mundo de Pokémon con la Generación Cinco.

Virizion en Pokémon GO

Este Pokémon legendario, como la mayoría de los legendarios, no tiene género. Conocido como el "Pokémon de la pradera", esto es lo que dice la entrada Dex de Virizion:

Virizion es parte de Swords of Justice, un grupo formado por cuatro Pokémon que también incluye a Cobalion, Terrakion y la especie mítica Keldeo, el último de los cuales aún no se ha lanzado en Pokémon GO.

Inspirado por Alejandro Dumas " Los tres mosqueteros , cada una de las espadas de leyenda representa uno de los mosqueteros con Virizion jugando el papel del romántico Aramis.

Como un Pokémon más pequeño, Keldeo representa a d'Artagnan, una incorporación tardía al grupo. Estos cuatro Pokémon se han unido para proteger a los Pokémon.

Para los fanáticos del anime, Virizion solo aparece en la película Kyurem vs.La espada de la justicia , pero también se hace referencia en el episodio de Pokémon: Twilight Wings The Gathering of Stars.

Otras entradas de la Pokédex ofrecen nueva información sobre Virizion:

Negro: este Pokémon luchó contra humanos para proteger a sus amigos. Se siguen transmitiendo leyendas al respecto.

Blanco: de su cabeza brotan cuernos tan afilados como hojas. Usando movimientos similares a un torbellino, confunde y corta rápidamente a los oponentes.

Espada: una leyenda cuenta que este Pokémon trabajó junto con Cobalion y Terrakion para proteger a los Pokémon de la región de Teselia.

Escudo: Se lanza alrededor de los oponentes con una ráfaga de movimientos rápidos, cortándolos con sus cuernos.