Todo lo que debes saber sobre la serie de Marvel "What if...?"

Los usuarios han estado ansiosos tras darse a conocer el estreno de la serie de Marvel “What If…” (“¿Qué pasaría sí…?”) este 11 de agosto del 2021, pues el proyecto presentó su primer capítulo. La serie explorará escenarios alternativos del Universo Cinematográfico de Marvel.

El proyecto se estrenó en Disney Plus a las 2:00 am. Cabe mencionar que la serie contará con un varios capítulos, pero lo que ha llamado la atención de los usuarios es sobre lo que tratará la serie, pues tras los eventos de “Captain America: The First Avenger”, los usuarios han quedado intrigados.

El pasado mes de julio de compartimos en La Verdad Noticias que Disney Plus presentó el tráiler de "What if...?", proyecto que pretende resolver las dudas de los fanáticos. Y es que, el tráiler llegó una semana antes del lanzamiento de la serie de "Loki".

La serie de Marvel "What if...?"

Serie de Marvel "What if...?"

Debido a la serie, han mencionado que antes de la serie de Marvel “What If…?”, el personaje de Peggy Carter ha sido importante en el Universo de Marvel a pesar de su romance con Steve Rogers, pues Carter recibe el suero de supersoldado convirtiéndose en la equivalente del Capitán América.

Debido al revuelo que ha causado el primer capítulo de la serie, han dado a conocer la reseña del episodio que lleva por nombre “¿Qué pasaría si...la capitana Carter fuera la primera vengadora?, razón por la cual significa que los episodios son canónicos sobre el futuro de Universo de Marvel con la serie “What If…?”.

Por otro lado, algunos personajes que aparezcan en la serie animada pueden dar un salto a las cintas, pues estos actos tendrán repercusiones en el resto de las películas en la esperada cinta Doctor Strange in the Multiverse of Madness que se estrenará en el 2022.

Han revelado que la producción confirmó una segunda temporada con una duración como la primera serie, pero aún no han confirmado la fecha del estreno. Cabe mencionar que la animación estuvo a cargo de Stephan Franck y Ryan Meinerding, pues en la serie se usó animación por computadora.

Algo que también ha llamado la atención de los fanáticos es que Chadwick Boseman participa en esta serie en una de las últimas actuaciones, aunque la ausencia es extraña, pues el actor nunca le pidieron participar en el proyecto.

Mientras tanto, los fanáticos estarán emocionados de saber que el 85% de los casos de la serie de Marvel "What if...?", los famosos prestaron su voz para la animación con un gran elenco como Josh Brolin, Don Cheadle, Jamie Alexander, Hayley Atwell, Paul Bettany, Benedict Cumberbatch, Tom Hiddleston, Chris Hemsworth, entre otros.

Con respecto a la serie, los episodios están narrados por Uatu, el vigilante ser cósmico que tiene la habilidad de observar el multiverso. La serie fue creada por Ashley C. Bradley, quien es conocida por la serie de Guillermo del Toro “Tales of Arcadia”. En la serie de Marvel asume el rol de directora y guionista.

¿Cuántos capítulos tiene What If?

Los capítulos de la serie de Marvel son 10

En la primera temporada de la serie se presentarán 10 capítulos, el primer episodio se estrenó el 11 de agosto, el segundo se estrenará el 18 de agosto; episodio 3 el 25 de agosto; episodio 4 el 1 de septiembre; episodio 5 el 8 de septiembre.

El 15 de septiembre se estrenará el episodio 6; el capítulo 7 el 22 de septiembre; episodio 8 el 29 de septiembre; el capítulo 9 el 6 de octubre y el último episodio el 13 de octubre del 2021, por lo que los usuarios esperarán con ansias el siguiente capítulo de la serie de Marvel "What if...?".

