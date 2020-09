Todo lo que debes saber sobre V de BTS: Cumpleaños, edad, curiosidades y más

V de BTS, es más que una cara bonita. Es el miembro de la banda de BTS responsable de acuñar la frase “I purple you”, que significa "Te amo / confío en ti". El púrpura podría nunca haberse convertido en un símbolo de la renombrada banda si V no hubiera pensado en ello.

“Me lo acabo de inventar”, dijo Kim Taehyung sobre la frase que le dio al púrpura un significado completamente nuevo. Se dice que debido a que el púrpura es el último color del arco iris, "Yo te amo" significa que alguien te amará y confiará en ti durante mucho tiempo.

Como era de esperarse, los fanáticos (mejor conocidos como ARMY) se emocionaron cuando V les arrojó este hermoso sentimiento. UNICEF incluso terminó usando la frase del cantante en su campaña contra el acoso escolar mientras colaboraba con BTS.

El cumpleaños y la infancia de V

El verdadero nombre de V es Kim Tae-hyung. Nació en Daegu, Corea del Sur, el 30 de diciembre de 1995, pero creció en el condado de Geochang. V es el mayor de tres hermanos (una hermana menor y un hermano menor). Taehyung siempre ha mostrado su amor por la música desde muy pequeño.

V ha querido convertirse en músico desde la escuela primaria y comenzó a tocar el saxofón como primer paso. Comenzó a tocar el saxofón para estar más cerca de una carrera musical y parece que ese plan salió bien. V aprendió todo tipo de conceptos musicales y se unió a Big Hit Entertainment en 2011 a la edad de 15 años.

Lo gracioso de cómo V se unió a Big Hit Entertainment es que hizo una audición improvisada. Originalmente, V solo estaba en la audición para apoyar a un amigo, pero cuando un ejecutivo lo animó a probar también y terminó pasando a la siguiente ronda.

La carrera artística de Taehyung

V debutó como miembro de BTS el 13 de junio de 2013 cuando tenía 17 años. Fue el sexto miembro en unirse y debutó con la canción "No More Dream" del álbum sencillo de BTS "2 Kool for Skool". Recientemente, V ha deslumbrado a los fans con su sencillo "Sweet Night".

Con este tema V destrozó el récord de PSY "Gangnam Style" por un sencillo coreano que encabeza las listas de iTunes. Se estima que el patrimonio neto de V ronda los 12 millones de dólares. Como dijimos antes, V es bastante multifacético, pues no solo es conocido por su voz baja y ronca, sino que también puede actuar.

V hizo su debut como actor con un papel secundario en el histórico K-drama Hwarang: The Poet Warrior Youth. El cantante de BTS también ama la fotografía. Utiliza un alter ego llamado Vante cuando participa en esfuerzos más relacionados con las artes visuales.

Su primera canción completa en inglés, "Winter Bear", presentó ese lado de él. La pista en solitario "Scenery" también muestra el amor de V por almacenar recuerdos a través de la fotografía. Si te gusta el K-drama Itaewon, habrás notado que V participó con la canción "Sweet Night", que apareció en la banda sonora.

Datos divertidos sobre V de BTS

Los fanáticos solían llamar a V "CGV" en referencia a cómo pensaban que era tan hermoso que debió haber sido generado por computadora. Sin duda, muchos fanáticos aún mantienen esa opinión hoy. V mide 178 centímetros de alto, es capricornio y, a veces, también se lo conoce como TaeTae.

V es el comensal más quisquilloso de todos los miembros de la banda de BTS y realmente disfruta de los parques de diversiones. Uno de los lemas del intérprete de "Stigma" es "Dado que la vida pasa sólo una vez, lo mejor que puedes hacer es despertar tranquilo por la mañana y trabajar con tu mejor capacidad".