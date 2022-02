Todo lo que debes saber de Pete Davidson, el novio de Kim Kardashian

Después de ser visto con la estrella de Saturday Night Live, Pete Davidson. Se ha confirmado que Kim Kardashian y el comediante están saliendo oficialmente.

La pareja ha sido vista en un parque de diversiones y fueron vistos pasando tiempo juntos en el cumpleaños de Davidson. También recientemente, fueron fotografiados tomados de la mano mientras estaban en Palm Springs, California.

Este emparejamiento aparentemente aleatorio hace que la gente haga preguntas, como quién es la estrella de SNL y cómo se conocen él y Kardashian. Esto es todo lo que necesitas saber.

¿Quién es Pete Davidson y qué edad tiene?

Davidson es un comediante estadounidense, mejor conocido como miembro actual del elenco del programa nocturno de comedia de sketches Saturday Night Live (SNL). Actualmente tiene 28 años.

Nació el 16 de noviembre de 1993, es hijo de Scott Matthew Davidson y madre Amy Davidson (de soltera Waters).

El padre de Davidson era un bombero de la ciudad de Nueva York que murió durante los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando Davidson tenía siete años.

Cuando era adolescente, le diagnosticaron la enfermedad de Crohn, para la que requiere tratamiento intravenoso. La enfermedad de Crohn es un tipo de enfermedad inflamatoria intestinal.

Después de la secundaria, Davidson asistió al St Francis College en Brooklyn Heights durante un semestre antes de abandonar para seguir una carrera en la comedia.

Se unió al elenco de SNL en 2014 y al año siguiente obtuvo elogios como roaster en Comedy Central Roast de Justin Bieber en 2015.

En 2016, apareció en la lista Forbes 30 Under 30, y ese mismo año filmó su primer stand up especial Pete Davidson: SMD.

Luego, Davidson lanzó su segundo especial de stand up en 2020, llamado Alive from New York en Netflix.

También ha aparecido en películas y programas de televisión, incluidos The Freak Brothers, The Suicide Squad, The King of Staten Island y Angry Birds Movie 2.

¿Con quién ha salido en el pasado?

Davidson y Phoebe Dynevor, salieron brevemente a principios de este año, y los rumores de su romance surgieron por primera vez en febrero.

Los dos fueron vistos juntos en el Reino Unido a principios de año y también asistieron juntos a Wimbledon en julio, sin embargo, se separaron en agosto.

Davidson también estuvo en una relación a largo plazo con Cazzie David, la hija del comediante Larry David, en 2016. Salieron durante dos años antes de separarse en 2018.

Inmediatamente después de que él y David terminaron, Davidson comenzó a salir con la estrella del pop Ariana Grande, y luego de un romance vertiginoso, la pareja se comprometió a las pocas semanas. Sin embargo, no llegaron al altar y, en cambio, en octubre de 2018, terminaron su relación.