Todo lo que debes saber de "100 años" de Pedro Infante

La canción "100 años" de Pedro Infante, fue uno de los exitosos temas del cantante mexicano que le permitió alcanzar la fama en su carrera artística. El tema es un clásico de Rubén Fuentes y Alberto Raúl Cervantes. En el año 1953 el tema fue grabado por el cantante, su versión sigue siendo una de las favoritas y más escuchadas.

El tema del cantante trata sobre una historia de amor que llegó a su fin, pero a pesar de los años, el sentimiento sigue presente en la memoria de aquella persona que sigue sufriendo por amor, mientras que la otra persona ha logrado superar aquel noviazgo del pasado.

Y es que, aquella canción, es una de las mejores canciones de Pedro Infante, incluso existen otras versiones que han interpretado famosos artistas. Recientemente Natalia Lafourcade y Pepe Aguilar revivieron el exitoso tema del inolvidable Pedro Infante.

Acordes de “100 años” de Pedro Infante

A pesar de los años del lanzamiento de la canción, diversos usuarios que se han dedicado a la música han compartido en videos para el canal de YouTube algunos de los tutoriales para aprender a tocar un instrumento e interpretar el tema "100 años" de Pedro Infante, pues el acorde para el tema es: G, D#; para la parte de las estrofas se utiliza G6, Am, D7 y para la parte del coro se utiliza G7, C, A, D7 y Am.

Canción “100 años" en karaoke

Pedro Infante, quien es una de las figuras más recordadas de la Época de Oro del Cine Mexicano, sigue estando presente en la memoria de los fans a través de sus exitosas canciones, por lo que el tema "100 años" de Pedro Infante es ideal para cantar en algunas reuniones.

A través de YouTube, diversos usuarios han compartido videos en karaoke para interpretar la letra del artista mexicano, pues es una de las favoritas de los fans, de igual forma la canción Las mañanitas con Pedro Infante, es un clásico que no puede faltar en una fiesta de cumpleaños.

Letra completa de “100 años”

Pedro Infante y su exitosa canción "100 años"

Los fans del cantante aún recuerdan la letra de la canción "100 años" de Pedro Infante, y en La Verdad Noticias te compartimos la letra completa de uno de los clásicos temas del artista.

Pasaste a mi lado

Con gran indiferencia

Tus ojos ni siquiera

Voltearon hacia mí

Te vi sin que me vieras

Te hablé sin que me oyeras

Y toda mi amargura se ahogó

Dentro de mí

Me duele hasta la vida

Saber que me olvidaste

Pensar que ni desprecio

Merezca yo de ti

Y sin embargo, sigues

Unida a mi existencia

Y si vivo cien años

Cien años pienso en ti

Pasaste a mi lado

Con gran indiferencia

Tus ojos ni siquiera

Voltearon hacia mí

Te vi sin que me vieras

Te hablé sin que me oyeras

Y toda mi amargura se ahogó

Dentro de mí

Me duele hasta la vida

Saber que me olvidaste

Pensar que ni desprecio

Merezca yo de ti

Y sin embargo sigues

Unida a mi existencia

Y si vivo cien años

Cien años pienso en ti

¿En qué película cantó “100 años” Pedro Infante?

Pedro Infante interpretó "100 años" en una sus grandes películas

La canción "100 años" de Pedro Infante fue parte de la película "Cuidado con el amor", la cinta fue dirigida por Miguel Zacarías. En el proyecto participaron grandes actores como Elsa Aguirre, Emma Roldán, Oscar Pulido, Arturo Soto Rangel, Fanny Schiller, Matilde Sánchez, Eulalio González y Maruja Grifell.

El famoso se convirtió en uno de los actores y cantantes más exitosos, debido a su gran talento, las películas de Pedro Infante son las favoritas, pues ha dejado un gran legado en el Cine de Oro Mexicano.

