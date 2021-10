Todo lo que aprendimos sobre el nuevo álbum de Adele de la entrevista de 'Vogue'

Adele se está preparando para lanzar su cuarto álbum de estudio, que los fanáticos creen que se titula "30" debido a las vallas publicitarias misteriosas que han aparecido en todo el mundo y que tiene a todos a la expectativa de más detalles del lanzamiento.

La cantante británica tuvo una entrevista reciente con Vogue para compartir varios detalles sobre el próximo lanzamiento, incluido el contenido lírico, las inspiraciones de las canciones y los temas generales del álbum.

En La Verdad Noticias, reunimos las revelaciones más importantes de las entrevistas de la cantante con Vogue Estados Unidos y Vogue UK como el adelanto de que el nuevo álbum de Adele no tendrá que ver con su divorcio.

No habrá himnos como “Hello”

Un año después de que Adele admitió no saber cuando lanzaría otro álbum, la cantante regresa a la música pero lo hará sin intentar replicar el éxito de “Hello”, que alcanzó el puesto número 1 en el Billboard Hot 100 en 2015.

“No quiero otra canción como esa. Esa canción me catapultó a la fama a otro nivel que no quiero que vuelva a suceder. No estoy diciendo que tenga otra así. Simplemente estaba consciente de que no quería que mi historia en este álbum sonara así”, explicó la cantante.

Es el álbum más personal de Adele

Ahora que Adele causó furor la misteriosa aparición del número 30 en varias ciudades, la estrella dijo que este álbum (cuyo nombre no se ha revelado) es algo sensible para ella por lo mucho que ama el nuevo disco.

“Siempre digo que el 21 ya no me pertenece. Todos los demás lo tomaron tanto en sus corazones. No voy a dejar ir este. Este es mi álbum. Quiero compartir con todo el mundo, pero no creo que deje pasar este álbum".

“Siento que este álbum es autodestrucción”, agregó Adele, “luego autorreflexión y luego una especie de autorredención. Pero me siento preparado. Realmente quiero que la gente escuche mi versión de los hechos esta vez".

Varios versos han sido publicadas

La cantante reveló que "Easy On Me" será el primer sencillo del álbum después de compartir un fragmento de la canción en redes sociales. El clip no incluía la letra completa, pero si algunas líneas de la pista con mucho piano.

Adele tampoco no compartió ninguno de los títulos de la canción con los entrevistadores, pero los escritores compartieron dos conjuntos de letras adicionales: "Mi pequeño amor / Veo tus ojos / Se ensanchan como un océano / Cuando me miras / Tan lleno de mis emociones".

También compartieron versos como "Solo quiero amarte gratis / Todos quieren algo de mí / Tú solo me quieres", líneas de dos canciones separadas según indicaron los co-autores del nuevo álbum de Adele.

No hay colaboraciones musicales tradicionales

Si bien no hay colaboraciones oficiales con otros artistas en el álbum de Adele, la cantante incorporó VoiceNotes de Tyler, the Creator y Skepta en el disco, es decir, sus voces formarán parte de algunas canciones pero no estuvieron presentes para las grabaciones en estudio.

“Pensé que sería un buen toque, ya que todos han estado conmigo durante los últimos 10 años”, dijo. Los amigos de Adele también hacen una aparición en el disco, cantando las palabras “Solo espera, solo espera”, una y otra vez en una pista con infusión de gospel.

