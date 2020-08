Todo el contenido NUEVO que llegará a Disney Plus en septiembre del 2020

Disney Plus se están preparando para agregar un montón de contenido nuevo a sus listas este mes de septiembre.

Desde películas nuevas hasta programas de televisión populares, Disney Plus tiene una amplia gama de títulos nuevos en camino el próximo mes, que ofrecen algo para casi todos. Por supuesto, de todo el contenido nuevo que llega al servicio de streaming no hay nada tan grande o tan comentado como Mulan.

Disney tomó la decisión de eliminar a Mulan de sus estrenos en cines y enviarlo a Disney Plus, al menos en los mercados donde el servicio de streaming está disponible. El tan esperado remake será un título de "Premier Access", lo que significa que tendrás que pagar $ 29.99 dólares para poder verlo.

Mulán tenía un estreno programado en cines para el 9 de marzo 2020

Para aquellos que no quieran gastar dinero extra, hay un montón de películas nuevas que llegarán a Disney Plus a partir del 4 de septiembre que no tendrán un costo adicional.

¡Echa un vistazo a continuación a la lista completa de títulos que llegarán a Disney Plus!.

4 de septiembre

China antigua desde arriba (Temporada 1)

D2: Los poderosos patos

D3: Los poderosos patos

Jamas besada

Magia extraña

Truco o trato

El Tejón

4 de septiembre (originales)

Mulan - (Compra de Premier Access por $ 29.99)

Earth to Ned - Estreno

Un día en Disney - "Alice Taylor: Studiolab"

Muppets Now - "Socialized" (Final de temporada)

Pixar en la vida real - "Coco: Abuelita dice que no hay música"

Extraño pero cierto: "gérmenes"

11 de septiembre

Christopher Robin

Un día en Disney - "Amanda Lauder: Chef Chocolatier"

Extraño pero cierto: "Fotografía"

18 de septiembre

Bent it Like Beckham

Coop y Cami preguntan al mundo (Temporada 2)

Europa desde arriba (Temporada 1)

Ever After: A Cinderella Story

Reino de las Momias (Temporada 1)

Marvel Super Hero Adventures (Temporada 4)

Notre Dame: Carrera contra el infierno

Érase una vez (Temporadas 1-7)

Soy Luna (Temporadas 2-3)

Violetta (Temporada 3)

Wicked Tuna (Temporada 9)

Becoming - Estreno original

Un día en Disney - "Dr. Natalie Mylniczenko: Veterinaria"

Extraño pero cierto: "Trenes"

25 de septiembre

Fancy Nancy: Fancy it yourself (Temporada 2)

El cangrejo ladrón gigante

Gordon Ramsay: Uncharted (Temporada 2)

Bebés Muppet (Temporada 2)

Océanos

Protección del puerto: Alaska (Temporada 3)

Sydney al máximo (Temporada 2)

América Central salvaje (Temporada 1)

Tierra de rayos X (Temporada 1)

Sociedad secreta de la realeza segundo nacido

Magic of Disney's Animal Kingdom - Estreno de la serie

Un día en Disney - "Ashley Girdich: Gerente de Imagineer de I + D"

Extraño pero cierto: "Animales venenosos"

