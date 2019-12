Todd Phillips director de “The Joker”, habla sobre las críticas hacia Marvel

Recientemente el director de la aclamada cinta de los 90 “Buenos Muchachos” Martin Scorsese, causó una gran polémica tras declarar públicamente su opinión respecto a las películas de Marvel. Un duro comentario que prácticamente dividió a la industria en dos al realizar la comparación del género de héroes con parques temáticos, además de calificar estas historias sin valor o sentido.

Por su parte Todd Phillips al preguntarle su opinión respecto a la declaración de Scorsese, mencionó que este cineasta de 77 años recibió mucha presión respecto a este tema lo que le hace comprender por completo su idea, sin embargo asegura que en el mundo de los superhéroes “The Joker” representa una propuesta totalmente diferente.

Durante la entrevista también mencionó que muchas veces los ejecutivos detrás las películas se preocupan más por la venta de merchandising que por la película. Haciendo hincapié que era una ridícula idea tomar decisiones basándose en lo que se pueda vender a través de un filme.

THE JOKER UNA PROPUESTA DIFERENTE, SEGÚN SU DIRECTOR

Recordemos que Phillips recientemente fue nominado a los Globos de Oro en cuatro categorías, incluyendo la de “Mejor Director de Cine” por su más reciente obra “The Joker”, cinta protagonizada por Joaquin Phoenix.

Y a pesar de que este cineasta considera que The Joker no debería ser considerada como un cómic, no puede negar que esta historia se encuentra inspirada en el popular enemigo de Batman. Filme que sin duda ha creado una nueva pauta en este género del séptimo arte.

JOAQUIN PHOENIX ¿EL MEJOR JOKER?

No todo se trata de críticas, incluso el mismo Scorsese tiempo atrás valoró el trabajo de su colega Phillips con “Joker”, donde destacó el excelente trabajo en el guión y en la actuación de Phoenix, clasificandola como “increíble”. ¿Será Joaquin Phoenix el mejor Joker de la historia?

