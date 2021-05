Todas las referencias a películas en "Good 4 U" de Olivia Rodrigo

El vídeo musical "Good 4 U" de Olivia Rodrigo incluye varias referencias de películas, artistas y canciones entonces, ¿a qué películas y artistas hace homenaje? Te presentamos todas en La Verdad Noticias, a continuación.

La canción en sí es el tercer sencillo del álbum debut del músico, Sour, y cuenta una historia sobre el rechazo romántico y el auto-empoderamiento. El vídeo musical se lanzó el 13 de mayo de 2021 e inmediatamente acumuló millones de visitas.

"Good 4 U" fue dirigida por la artista canadiense Petra Collins, fotógrafa y modelo de moda que ha dirigido vídeos musicales para Lil 'Yachty ("Keep Sailing"), Cardi B ("Bartier Cardi") y Selena Gomez ("Fetish").

En cuanto a la joven cantante es conocida por interpretar a Paige Olvera en Bizaardvark y a Nini Salazar-Roberts en High School Musical: The Musical: The Series, pero alcanzó un nuevo nivel de fama después de lanzar su sencillo debut "Driver's License", que alcanzó el # 1 en las listas de Billboard.

Oliva Rodrigo disfruta éxito de "Good 4 U"

Con "Good 4 U", Oliva Rodrigo se establece aún más como una de las estrellas emergentes de la industria. Puedes recordar el curiosos vídeo musical del sencillo a continuación.

A pesar de que "Good 4 U" es una producción de vídeos musicales convencional, aquellos que no están familiarizados con las películas de terror clásicas podrían pasar por alto uno de las referencias.

Algunas de las referencias a la cultura pop son fácilmente identificables, mientras que otras recuerdan los vídeos musicales clásicos de principios de los 80 y finales de los 90.

Aquí están todas las referencias cinematográficas y los homenajes en "Good 4 U" de Olivia Rodrigo.

Audition (1999)

"Good 4 U" comienza con un guiño sutil a la película de terror japonesa de 1999 Audition. Dirigido por Takashi Miike, el clásico de culto comienza con una mujer que hace una audición para convertirse en la nueva esposa de un hombre, y finalmente se revela que es emocionalmente estable.

En "Good 4 U", dos hombres graban el personaje de Rodrigo para una prueba del equipo de porristas, y la letra colectiva alude a la relación fallida del narrador y problemas de salud mental. Entonces, la referencia a la película de terror establece un estado de ánimo específico: rechazo y venganza.

Born To Die (2012)

El vestuario de Olivia Rodrigo al comienzo de "Good 4 U" es estéticamente similar a la portada del álbum de 2012 de Lana del Rey, Born to Die. Ambas producciones tratan sobre las relaciones y la tristeza, y Rodrigo parece rendir homenaje a uno de sus predecesores del pop.

La referencia a Lana del Rey de Oliva Rodrigo agrega una capa adicional de profundidad a la premisa del romance trágico.

The Princess Diaries (2001)

El uniforme de animadora de Olivia Rodrigo en "Good 4 U" es una réplica exacta del atuendo de Lana Thomas en la película sobre la mayoría de edad de 2001, The Princess Diaries.

Interpretada por Mandy Moore, Lana es la arquetípica "Mean Girl", alguien que en teoría es amiga del personaje de Rodrigo en su vídeo musical de 2021. Además, el tema de colegiala en "Good 4 U" también parece una referencia al icónico vídeo musical de Britney Spears de 1999, "Baby One More Time".

Picture To Burn (2008)

El clímax ardiente en "Good 4 U" podría hacer referencia a un momento cinematográfico específico, como el final de la clásica película de terror de Dario Argento, Inferno.

Sin embargo, la conducta de Oliva Rodrigo puede recordar a los fanáticos los vídeos musicales clásicos de Taylor Swift sobre rupturas y seguir adelante. En "Picture to Burn", Swift ofrece un comentario mordaz sobre una antiguo amor antes de un telón de fondo ardiente.

Jennifer's Body (2009)

Los segundos finales de "Good 4 U" hacen referencia visual a un momento de la película de terror de comedia de 2009, Jennifer's Body. Megan Fox interpreta a Jennifer Check, una animadora que literalmente se alimenta de hombres.

En el vídeo musical de Olivia Rodrigo, inicialmente busca atención, pero finalmente toma el control de su vida; una mujer nueva y, con suerte, mejorada al acecho del amor. También se admira a sí misma en el espejo como Jennifer Check, e incluso usa guantes largos como el personaje de Megan Fox.

Thriller (1983)

"Good 4 U" termina con el personaje de Rodrigo sonriendo a la cámara y revelándose como poseída. En el famoso vídeo, "Thriller" de Michael Jackson, su personaje rompe de manera similar la cuarta pared con una sonrisa traviesa y ojos brillantes.

Con "Good 4 U", reconoce uno de los vídeos musicales más famosos de la música pop y su imagen congelada final. El vídeo se siente como un clásico moderno, un vídeo musical que posiciona a Olivia Rodrigo como una superestrella emergente.

