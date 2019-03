Toda una Sugar mommy: Integrante de Pandora confiesa romance con un joven 12 años menor que ella

La periodista mexicana Adela Micha ha conseguido una gran popularidad tras el lanzamiento de su programa “La saga” donde ha tenido algunas de las estrellas de música y televisión más famosas en México, y en su última emisión tuvo como invitadas a las integrantes del popular grupo musical “Pandora”.

Ahora, durante este programa una de las “Pandoras” Mayte Lascurain, hizo una escandalosa revelación.

El pasado martes las cantantes fueron las encargadas de participar en el popular programa, donde hablaron principalmente en el auditorio nacional en compañía de la famosa cantante Yuri, presentación que será parte de su gira “Juntitas Tour”.

Como es de costumbre, Adela Micha sacó a relucir uno de los secretos mejor guardados de la cantante.

"Solo he salido una vez con un chavo menor que yo, le llevaba 12 años, pero me dio flojera, eso no es lo mío".

La famosa Mayte Lascurain confesó que fue una “cougar” pues hace un tiempo mantuvo una relación con un hombre al que le llevaba 12 años de diferencia, aunque al parecer la experiencia no fue del todo positiva pues la intérprete dijo que jamás volvería a andar con un chavito, pues comentó lo siguiente:

"Me daba flojera todo, creo que no funcionamos, lo más importante para mí es que me entienda mi sensibilidad, que tenga desarrollada esa parte femenina, además de que tenga dinero y ¡que no se quiera casar!".