El actor Tobey Maguire, recordado por muchos tras haber dado vida a Spider-Man en 2002, regresa al mundo del cine tras siete años de ausencia. El nuevo proyecto se titula ‘Babylon’ y estará dirigido por el cineasta Damien Chazelle, conocido por haber estado al frente de exitosas películas como ‘La La Land’ y ‘Whiplash’.

‘Babylon’ estará ambientado en la década de los 20 y contará cómo era la industria de Hollywood en aquella época y la transición del cine mudo al cine sonoro. En lo que respecta al elenco, se sabe que la cinta contará con la presencia de Brad Pitt, Margot Robbie, Olivia Wilde y Phoebe Tonkin, entre otros. Su estreno se llevará a cabo a finales del 2022.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el último papel del actor fue ‘La Jugada Maestra’, cinta lanzada en 2015 y en donde interpretó a Bobby Fischer, una mente maestra del ajedrez. Asimismo, dos años después participó como actor de voz en la película ‘Un Jefe en Pañales’.

¿Tobey Maguire tendrá un cameo en Spider-Man: No Way Home?

Existen rumores de que Andrew Garfield y Tobey Maguire podrían tener una aparición especial junto a Tom Holland en Spider-Man: No Way Home.

Tras darse a conocer la noticia de su regreso al cine, algunos cibernautas se han cuestionado si aún existe la posibilidad de ver al actor en un cameo especial dentro de la cinta Spider-Man: No Way Home junto a Andrew Garfiel y Tom Holland, tal y como se ha venido rumoreando en redes sociales desde hace un par de meses.

Recordemos que se dice que Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland podrían hacer un crossover de Spider-Man, pero hasta el momento no se ha descartado ni confirmado esta información. Por lo pronto habrá que esperar hasta el próximo 17 de diciembre, fecha del estreno de Spider-Man: No Way Home para descubrir si los rumores son reales o no.

