Tobey Maguire condiciona a Marvel para salir en Spider-Man: No Way Home

Nadie tiene la menor duda que el crossover más épico de Marvel, hasta el momento, se fue cuando los tres actores de las películas de Spider-Man se unieron, pero ¿sabías que antes de eso Tobey Maguire condiciona a Marvel?

Sí, todo parece indicar que Tobey Maguire le puso a los directores una ‘condición’ para salir en ‘Spider-Man: No Way Home’, misma que no fue difícil cumplir.

Tobey Maguire condiciona a Marvel

¿Por qué Tobey Maguire condiciona a Marvel?

Si decimos que Tobey Maguire condiciona a Marvel suena bastante extraño, pero resulta que para ponerse de nuevo el traje bicolor, el actor pidió, de acuerdo a ‘The Hollywood Reporter’, a los escritores de ‘Spider-Man: No Way Home’ que no se ahondara mucho en el pasado de su Hombre Araña.

Tobey pidió que la historia se desarrollara sin dar muchos detalles de lo que vivió en la trilogía dirigida por Sam Raimi, porque entendía que al ser un personaje ‘de apoyo’ no veía necesario robarse el protagonismo de la cinta.

“Tobey quería detalles muy mínimos de cuánto sabemos de él. Muy, muy mínimo. No quería que su Spider-Man fuera el foco de atención”, dijo el escritor Chris McKenna.

El Hombre Araña de Tobey Maguire

En ‘No Way Home’ el Hombre Araña de Tobey Maguire revela pequeñísimos detalles de su vida.

En ‘Spider-Man: No Way Home’ se habla que Harry Osborn, su mejor amigo, murió peleando con él, además de que vive con Mary Jane, las peleas que tuvo con sus villanos pero no ahonda en el tema; mientras que Andrew Garfield dice algo similar además de que extraña a su Gwen Stacy.

Los directores pensaban tener un par de escenas más donde los 3 Hombre Araña conversaran y dijeran más cosas sobre sus universos, pero al final por Tobey Maguire condiciona a Marvel y sus directores de película y estas escenas no se dieron con el fin de no robar el protagonismo de Tom Holland en ‘Spider-Man: No Way Home’.

