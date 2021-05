“Tizoc” de Pedro Infante: Detalles que debes conocer de este filme

La película “Tizoc” de Pedro Infante es una de las últimas producciones que filmó el actor y cantante mexicano antes de perder la vida en un accidente aéreo el 15 de abril de 1957. Asimismo, es una de las más sobresalientes de su carrera, ya que ganó importantes premios. Dirigida por Ismael Rodríguez y con la actuación estelar de la primera actriz María Félix, se estrenó en 1956.

Esta producción cuyo nombre oficial es “Tizoc: Amor indio” pero que también es conocida como “El Indio Tizoc” narra la historia de trágico amor entre Tizoc, un hombre que habitaba en la sierra de Oaxaca quien se enamora perdidamente de María, una hermosa mujer de la ciudad que es soberbia y orgullosa, pero que se va encariñando de Tizoc por su buen corazón.

Considerada una de las mejores películas de Pedro Infante, “Amor Indio” también forma parte de los últimos filmes de la época de Cine de Oro en México, que duró de 1935 a 1958. Por lo cual, es una de las cintas favoritas de los fanáticos de “El Ídolo de México”.

¿Qué premios ganó “Tizoc” de Pedro Infante?

Una de las películas más premiadas de Pedro Infante/Foto: Pinterest

“Tizoc” de Pedro Infante ganó un Globo de Oro en la categoría de mejor película en lengua no inglesa en 1958; durante ese mismo año, el actor recibió de manera póstuma el premio a mejor actor por su interpretación de Tizoc en el Festival de Cine de Berlín. De igual manera, se llevó dos Premios Ariel, como mejor película y mejor música original.

El triunfo de la cinta demostró que el actor y cantante era un gran intérprete de la pantalla, puesto que tenía la habilidad de poder ofrecer personajes y de comedia y drama.

Además, uno de los temas musicales más recordados de este filme producido por Antonio Matouk y escrita por Manuel R. Ojeda y Carlos Orellana, fue cuando Pedro cantó “Te quiero más que a mis ojos”.

¿Por qué María Félix no quería actuar con Pedro Infante?

Tizoc no sólo es una gran película para Infante, sino también para Félix/Foto: El Universal

Algo que ha sorprendido al público es saber que María Félix al principio no quería actuar en “Tizoc” de Pedro Infante, y la razón no fue porque tuviera una mala relación con el actor, sino que en realidad la actriz conocida como “La Doña” consideraba que un “indio” no era como se representaba en esta película.

“En “Tizoc” tuve dificultades. Nunca pensé que un indio se pareciera a Tizoc, para nada". declaró la artista en una entrevista con Ricardo Rocha en 1996.

"Pedro Infante hacia el rol de un indio, pero un indio no es así, no camina así, no habla así. No es cierto. Los indios hablan de otra manera”, agregó. Incluso la cinta podría ser un poco ofensiva para las personas indígenas, pero la famosa finalmente decidió participar.

La escena de María Félix llorando por culpa de Pedro Infante en su papel de “Tizoc” es una de las más recordadas del séptimo arte mexicano, así que fue una buena decisión para ambos actuar en esta producción.

