Titanic: Leonardo DiCaprio aclara si Jack podría haber sobrevivido con Rose

Ya han pasado 23 años desde que se lanzó la película Titanic, teniendo a Leonardo DiCaprio y Kate Winslet como sus protagonistas y hasta hace poco el actor decidió compartir si su personaje podría haber sobrevivido junto a Rose en la última parte de la película.

El amor que conocimos en Titanic hasta la fecha en que pasan la película en televisión a pesar de saberlo y conocer cada una de sus escenas, lo volvemos a ver. Y tal vez siempre tengamos la misma pregunta. Todas esas veces, ¿podría ser que en la película Jack podría haber sobrevivido si Rose lo hubiera dejado subir a la tabla?

Titanic: Leonardo DiCaprio aclara si Jack podría haber sobrevivido con Rose

Leonardo DiCaprio rompió el silencio

También puede recordar que se han hecho algunas bromas sobre esa escena y memes, cuando Brad Pitt dio un discurso cuando ganó un Oscar dedicando parte del premio a DiCaprio diciéndole que si lo hubiera dejado subir a la mesa en referencia a la película Titanic.

Aunque el director James Camaron en varias ocasiones justificó que Jack perdió la vida al afirmar que se sacrificaría por Rose, muchos usuarios de Internet no están contentos con su respuesta e incluso se han dado la tarea de recrear la escena.

No fue hasta que DiCaprio participó junto a Brad Pitt y Margot Robbie en la película Once Upon a Time in Hollywood que la promovió cuando sus dos coprotagonistas sacaron a la luz esa controversia global.

Titanic: Leonardo DiCaprio aclara si Jack podría haber sobrevivido con Rose

Ambos acordaron preguntarle si realmente Jack pudo salvarse o no porque además de James Cameron, Kate Winslet ya había respondido esta pregunta coincidiendo con el director, pero la opinión de Leonardo todavía faltaba.

Jack en Titanic podría haber sobrevivido

"Es la mayor controversia en la historia del cine moderno", dijo Margot Robbie, de acuerdo con Brad Pitt, quien directamente le preguntó a DiCaprio si "no cabía" en el tablero o qué estaba pasando.

DiCaprio, riendo, responde "Sin comentarios".

Tal vez te interese.- TITANIC: Conoce el SECRETO detrás del retrato de Rose

Quizás su respuesta aclaró todo, porque a pesar de no haber respondido directamente esa frase «Sin comentarios», no nos hace pensar que, en efecto, su persona podría haberse salvado, por lo que ya podemos estar en paz.