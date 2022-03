Tío Rober niega haber violado a Sofía Díaz y aseguró que todo fue consensuado

Recientemente se destapo otro caso de abuso sexual entre personas públicas, ahora por medio de la plataforma de TikTok, sin el señalado como abusador asegura que esto nunca pasó. Resulta que el Tío Rober niega haber violado a Sofía Díaz cuando esta tenía 19 años y él 39.

Sofía Díaz dio a conocer por TikTok que Roberto Andrade Cerón había abusado de ella cuando tenía 19 años y esto lo revelaba porque no quería que más niñas sufrieran lo que ella había pasado.

Sin embargo, el Tío Rober niega haber violado a Sofía Díaz en un video de su canal de YouTube, donde dijo que las afirmaciones de Sofía son falsas y aseguró que pretende "afectar su reputación e imagen pública".

Tío Rober niega haber violado a Sofía Díaz

“Todo fue consensuado”, Tío Rober niega haber violado a Sofía Díaz.

Roberto Andrade aseguró no haber abusado sexualmente de la joven Díaz, fue en su canal de YouTube que dijo:

"Desde el día que conocí a Sofía, hasta el último contacto que tuve con ella, jamás realicé ningún acto con ella que no fuera consensuado. Cuando comenzamos a salir y hasta el último contacto que tuve se desarrolló una relación consensuada entre dos adultos, con diversos grados de intimidad sin llegar nunca a tener relaciones sexuales", afirmó Andrade.

En su comunicado el comediante criticó que Sofía "revelara detalles privados" a través de su publicación y destacó que él decidió concluir la relación "cuando era evidente que no tenía ningún futuro".

Es así que Tío Rober negó “categóricamente haber incurrido en cualquier conducta que pudiera configurar acoso o violencia en cualquier modalidad y magnitud#, además el comediante sentenció “Y le pido y exijo a las personas que difunden dichas falsedades que se abstengan de hacerlo".

Para finalizar Roberto Andrade dijo que salvará su derecho "para demandar por las vías procedentes las medidas precautorias y los daños y prejuicios que se pueden causar" a través de las declaraciones de Sofía.

Tío Rober y Sofía Díaz

Tío Rober niega haber violado a Sofía Díaz y expone video junto a la joven.

La joven compartío que fue presionada para sostener relaciones sexuales, situación que afirmó, ella rechazó siempre. Pero que sí le permitía a Roberto Andrade tocarle los senos, aunque esto le provocaba "miedo y asco", según expresó Sofía Díaz en su video.

Sofía aseguró que "Grabar este video es complicado”, añadiendo “porque no sólo me voy a exponer públicamente sino porque voy a ex.poner a una persona. Sé que no estoy sola, por eso estoy haciendo este video, para que más niñas como yo no caigan con esta persona".

Cabe señalar que anteriormente se supo que 'Tío Rober' confesó en un audio haber abusado de una mujer durante "un minuto", además en diversas ocasiones durante la grabación hace burla de este tipo de violencia.

Fue así que la situación provocó que se cancelara su show en el Vive Latino ante las diversas críticas que recibió en redes sociales, pero ahora el Tío Rober niega haber violado a Sofía Díaz.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!