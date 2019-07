Tini lanza su nuevo video "Sueltate el pelo" ¡Y sale Camila Sodi!

Tini Stoessel se ha convertido en una de las cantantes más seguidas de Latinoamérica, tras el éxito que tuvo protagonizando la serie de Disney Channel “Violetta”, la cantante argentina no ha dejado de tener Hit tras Hit, logrando llenar estadios enteros de público que la admira.

Pues después de las múltiples canciones que Sebastián Yatra le ha dedicado a Tini, parece que finalmente la ex protagonista de Violetta, le canta con todo su corazón a Yatra, en un single que, aunque es movido y perfecto para bailar, también es muy significativo en su letra.

Una sorpresa durante el video es que, es nada más y nada menos que Camila Sodi, quien protagoniza este videoclip, quien, con poses muy tiernas, pero rozando la sensualidad, nos demuestra que también se le da el salir en videoclips. Además, en el clip también sale la actriz Luna Córdoba.

Tini lanza su nuevo video "Sueltate el pelo" ¡Y sale Camila Sodi!

Dale click a la estrella de Google News y síguenos

Y es que tanto Camila Sodi, como Luna Córdoba y Tini Stoessel han participado en publicidad para una reconocida marca de Shampoo, por lo que se cree que este video, además por el título, también forme parte de una especie de publicidad.

“Cuando te vi, algo me dijo que tú eras para mí, mi corazón me preguntaba por ti, y te confieso que yo paso a paso me enamore” es parte de la letra de la canción.

Tini lanza su nuevo video "Sueltate el pelo" ¡Y sale Camila Sodi!

El video ha sido bien recibido por los internautas, pues a menos de un día de haber salido a la luz, ya cuenta con más de 1 millón de views en YouTube y comentarios de los fans, quienes dicen que les encanta la canción.

La cantante ha estado recientemente en el ojo del espectáculo, pues su relación con el cantante colombiano Sebastián Yatra, la ha llevado a ser reconocida en el mundo entero, y es que esta pareja no pierde el tiempo para demostrarse cuánto se aman.

Te puede interesar: Sebastián Yatra y Tini Stoessel CACHONDOS en Tulum, volvió la yatraconda (FOTOS)

Regularmente vemos fotos de ambos pasando agradables momentos, y haciéndonos desear vivir un romance como el de ellos, que supera la distancia, y hace que el amor sea más fuerte.