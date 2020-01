Tini Stoessel habla de sus tatuajes ¿rebelde?

La cantante, actriz y modelo argentina Martina Stoessel mejor conocida como Tini Stoessel o simplemente TINI, nos ha robado el corazón desde que saltó a la fama por primera vez en la serie de Disney Channel Latinoamérica, Violetta, donde interpreta a una chica dulce y de buenos sentimientos.

Desde el término de la serie y luego de filmar una película de la misma, Tini dio un cambio radical en su carrera, para enfocarse en lo que más le gusta y serle fiel a su propio estilo, muy parecido al cambio radical que dio Miley Cyrus al salirse de Disney.

La cantante cuenta con un gran número de fans que la apoyan en su nuevo enfoque y en su romance con uno de los cantantes del momento Sebastián Yatra con el que ha derretido de amor las redes sociales al publicar tiernas fotografías donde disfrutan de su amor.

Sin duda la cantante ha encontrado su estilo y gran parte de su sello personal son sus bonitos y coquetos tatuajes los cuales cada uno tiene un diseño y significado especial con una historia detrás de ellos, en total tiene 4 tatuajes hasta el momento de la redacción pero no dudamos en que esté en los planes de la intérprete de “Fresa” realizarse unos cuantos más.

Uno de los más visibles es el que tiene en la muñeca derecha, el cual fue su primer tatuaje y es un verso de una de las canciones del grupo Británico The Beatles, el cual es su grupo musical favorito, la frase “All you need is love”, significa una especie de mantra que mantiene en su vida diaria Tini Stoessel sobre que lo más importante en la vida es el amor.

Su segundo tatuaje se lo realizó en el brazo izquierdo, junto a su mejor amiga de la infancia Carola, este fue un diseño del símbolo que se realiza con la mano de “amor y paz”, el cual significa que Tini es una persona de alma noble y tranquila.

El tercero en la lista, es el más pequeño que posee, pero uno de los más elegantes y coquetos, ya que se trata de un sencillo pero curioso corazón en el dedo anular de la mano izquierda, el cual es en color negro y que sigue todo el tema del amor que trae muy presente la cantante.

Su último tatuaje hasta la fecha fue otro en tributo a su banda favorita The Beatles, en especial admiración a John Lennon, se lo realizó en la nuca y es la palabra “Imagine” la cual es una de las canciones más famosas que compuso Lennon, ya que es una canción llena de positivismo y amor.

