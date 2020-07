Tini Stoessel estrena canción ¿Tiene mensajes ocultos para Sebastián Yatra?

Tini Stoessell estrena nueva canción

Tras haber dado a conocer en las redes sociales el final de su romance con Sebastián Yatra, la cantante Tini Stoessel se ha enfocado en su carrera artística para el olvidar al colombiano, pero la letra de la nueva canción ha causado intriga entre los usuarios.

La famosa compartió en YouTube el gran lanzamiento del video musical titulado “Ella Dice”, el tema se ha posicionado como uno de los favoritos, pues en tan poco tiempo ha superado más de un millón de visualizaciones y miles de comentarios de los fans.

Aunque algo que llama la atención de los seguidores de la argentina es que la nueva canción tiene mensajes ocultos para Sebastian Yatra, pues últimamente el cantante colombiano ha estado intercambiando mensajes con la cantante Danna Paola.

¿Tini Stoessel le dedicó canción a su ex?

La letra de la canción expresa lo que sucedió en su relación pasada al mencionar que “Ella dice que te ama, pero no te ama como yo”, mientras que el trapero Khea comenta: “Dejaste a ese bobo porque no te cuidó, no te valoró, él nunca te vio".

Desde que Tini Stoessel lanzó la canción, diversos internautas han comentado al respecto, pues su nuevo tema se ha vuelto tendencia en las redes sociales, ya que algunos comentan que tiene mensajes ocultos para Sebastián Yatra, pero la famosa aseguró que aquella canción la escribió hace casi un año.

Mientras que el videoclip lo terminó grabando en su casa, debido a la situación por el virus Covid-19, por lo que mencionó que hizo lo mejor posible para presentar un video musical que les fascine a sus fans.

Tini Stoessel vivió un duelo tras la ruptura

La cantante comentó en una entrevista que fue un momento doloroso para ella, pero que estuvo acompañada de sus seres queridos para asimilar el final de su noviazgo con Sebastián Yatra, pues han surgido especulaciones sobre un posible romance entre él y Danna Paola.

Te puede interesar: Tini Stoessel mueve sexymente su cadera en Instagram

Incluso Tini Stoessel reaccionó luego de los mensajes que ellos se estaban compartiendo en las redes sociales; la cantante acaparó la atención de sus seguidores con sus comentarios, pues todo resultó ser parte de la promoción de su nueva canción "Ella Dice".