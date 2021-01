Tini Stoessel ¿Enamorada de Marc Anthony? esta es prueba

Tini Stoessel ¿enamorada de Marc Anthony? la hace temblar

Marc Anthony es uno de los cantantes más importantes del mundo, su versatilidad es tanta que ha podido realizar canciones con Maluma, con Daddy Yankee, y hasta con su ex pareja Jennifer López, por ello es que ahora los fans han pedido una colaboración entre el salsero y la argentina Tinni Stoessel.

Y es que la ex protagonista de Violetta no es ajena al intérprete de “Vivir mi vida”, pues ella siempre está muy pendiente de sus publicaciones, y lo ha demostrado dándole like a cada una de sus publicaciones.

Lo anterior por supuesto, a través de la cuenta oficial del cantante, quien por cierto, cuenta con más de 11 millones de seguidores, entre ellos la cantante de “Consejo de Amor”, quien también se manifiesta realizando uno que otro comentario.

Evidentemente, por ahora no hay noticias de que esté por realizar alguna colaboración entre los dos, pero en el mundo del espectáculo todo puede pasar.

El gran éxito de Tini Stoessel

La cantante tuvo un año 2020 muy complicado, pues como es bien sabido, terminó su relación con el cantante Sebastián Yatra, con quien había mantenido varios años de romance, en donde nos sorprendieron con canciones como “Cristina”, “Oye” y “Quiero volver”.

Sin embargo, tras su ruptura, ha tomado una imagen de empoderamiento femenino, misma que la ha llevado a posicionarse en la música internacional, eso sí, la argentina poco a poco ha logrado tomar más fuerza, y cuenta con 15 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Recientemente estrenó su nuevo disco “Tini tini tini” con canciones como “un beso en madrid”, “Fresa” y “Si tu supieras”.

