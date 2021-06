Tini Stoessel colaboración dueto con Belinda

Lola Indigo, Tini y Belinda serán las encargadas de traer una nueva canción, y seguramente será todo un éxito.

Tres de las cantantes más importantes de la música en español son la cantante argentina Tini Stoessel, la española Lola Índigo, y la nacionalizada mexicana Belinda, quienes unirán fuerzas para traernos lo que promete ser un “Temazo”.

La encargada de confirmar la noticia fue la propia Belinda, quien a través de una entrevista con la revista Glamour México dio a conocer que incluso ya se grabó el videoclip, y que será cuestión de meses para poder estrenar la pieza,

Tras las palabras de la futura esposa de Cristian Nodal, la española egresada de Operación Triunfo no hizo más que compartir el tweet de la entrevista, y comentar “Uy”.

Quien no se quedó atrás con sus opiniones fue la propia Tini Stoessel, quien también aprovechó para hablar muy bien de la mexicana y la española

Tini Stoessel y Belinda ahora son grandes amigas

La cantante de 24 años de edad reconocida por su papel en Violetta, también ofreció una entrevista hablando de esta importante colaboración, la cual debe llegar en un par de semanas.

Al respecto se dijo “Re contenta de esta oportunidad”, y reveló que incluso la propia Beli era su ídola cuando era más joven.

“Estoy re contenta con este tema. Lola me cae muy bien y tiene una fuerza en todo lo que hace que es muy admirable; y Belinda me marcó en algún momento de mi vida y tener una canción con ellas dos me hace muy feliz”