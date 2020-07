Tini Stoessel : Así REACCIONÓ ante la supuesta NOVIA de Sebastián Yatra ¡No lo supera!

Tini Stoessel : Así REACCIONÓ ante la supuesta NOVIA de Sebastián Yatra

Tini Stoessel es la famosa cantante que vivió una increíble historia de amor durante mucho tiempo con el apuesto cantante Sebastián Yatra; pero lamentablemente esto acabó y ahora Tini está afrontando la idea de que Yatra supuestamente tiene nueva pareja.

Hay que destacar que Martina Stoessel mejor conocida en el mundo artístico como Tini Stoessel, es una maravillosa cantante de origen argentino, la cual empezó su carrera artística protagonizando la popular serie juvenil Violetta.

Actualmente la bella Tini Stoessel posee 23 años de edad y ya se encuentra entre los primeros lugares más importantes, gracias a sus increíbles temas musicales, los cuales hacen que más de una quiera mover su cuerpo.

Muchos sabían que Tini Stoessel mantenía una hermosa relación con el guapísimo cantante colombiano Sebastián Yatra, hasta hace algunos meses, ya que ambos decidieron terminar con la relación y tomar caminos diferentes.

La reacción incómoda de Tine Stoessel

Tras la polémica ruptura de los cantantes, tal parece que Stoessel aún no supera la ruptura ya que mientras era entrevistada por un programa de televisión, no pudo ocultar su incómoda reacción al escuchar que la conductora expresó: ¿Tiene otra novia, no?, por lo que Tini a esta pregunta solo trato de sonreír fingiendo que nada pasó.

En cuanto a la conductora, fue duramente criticada por los seguidores de Tini Stoessel, ya que su pregunta estuvo fuera de lugar, pues por otro lado, la famosa hasta ahora no ha dicho nada al respecto, y se ha mantenido en total margen ante este tipo de situaciones.

Cabe destacar que actualmente la cantante mexicana Danna Paola y el intérprete colombiano Sebastián Yatra, han logrado ganar mucha popularidad las últimas semanas pues recientemente estrenaron el sencillo No bailes sola, sin embargo, la atención está sobre ellos pues muchos especulan que la joven de 24 años fue la tercera en discordia ya que el colombiano terminó con su novia Tini Stoessel.