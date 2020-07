Tina Turner y Kygo realizan impresionante remix de “What’s Love Got To Do With It?”/Foto: We Rave You y Diario Río Negro

Tina Turner salió de su retiro a los 80 años para lanzar un remix de Kygo de su mega hit de 1984, "What's Love Got to Do With It". La nueva versión lista para la pista de baile también viene con un nuevo video musical.

En el video dirigido por Sarah Bahbah, Laura Harrier y Charles Michael Davis protagonizan como amantes cruzados que, a pesar de mirar en el papel que tienen una relación fuerte y lúdica, detrás de escena la pareja carece de una conexión emocional profunda para durar. Al final, uno de ellos debe alejarse.

"No podría estar más emocionado de colaborar con Tina Turner, quien es un ícono que crecí escuchando", dijo Kygo en un comunicado.

“"What's Love Got To Do With It" es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos, por lo que tener la oportunidad de volver a trabajar ha sido un momento muy especial en mi carrera. Me encanta trabajar con voces intemporales y, aunque es un desafío preservar elementos de la pista original y agregar mi propio toque, ¡estoy extremadamente feliz con cómo resultó!”, expresó Kygo en una publicación.

El sencillo fue anunciado en el Instagram de Kygo a principios de esta semana, y es la tercera vez que el DJ y productor noruego ha remezclado un sencillo de los años ochenta.

El año pasado, Kygo obtuvo un gran éxito con su remezcla de la interpretación de "Higher Love" de Whitney Houston, luego de una remezcla en la casa tropical de "Sexual Healing" de Marvin Gaye en 2013.

El DJ y producto noruego cuyo verdadero nombre es Kyrre Gørvell-Dahll a sus 28 años ha conseguido millones de vistas en sus videos musicales y ha colocado en el número uno diversas canciones como Firestone e It Ain’t Me, este último a dueto con Selena Gomez/Foto: Pasajero

Tina Turner no piensa lanzar nueva música

El último álbum de estudio de Turner, Twenty Four Seven, fue lanzado hace más de dos décadas en 1999.

También te puede interesar: Se suicida el hijo mayor de la famosa cantante Tina Turner

Actualmente vive en Suiza con su esposo, Erwin Bach, y le dijo al New York Times en 2019 que no tenía planes de regresar a su carrera musical: “Ya no canto. Ya no bailo. No me visto bien.” Un musical basado en la vida de Turner se estrenó en Broadway el otoño pasado.