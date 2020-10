Tina Knowles, Mamá de Beyoncé, demuestra su talento para el baile a los 66 años

La madre de Beyoncé, Tina Knowles, dio una muestra de las habilidades para el baile que le heredó a su hija superestrella.

En un video publicado en la cuenta de Instagram de Kelly Rowland, la señora Knowles mostró sus mejores pasos al ritmo de “Crazy”.

Tina, una diseñadora de 66 años, levantó las manos al aire mientras la nueva música de Rowland, ex compañera de Beyoncé en el grupo Destiny's Child, sonaba de fondo.

Tina lucía simplemente elegante en un conjunto completamente negro mientras bailaba en el video compartido con los 10 millones de seguidores de Kelly.

Tina miró fijamente a la cámara mientras movía las caderas.

Llevaba el cabello castaño oscuro en rizos sueltos y cantaba la letra de la nueva canción de Kelly mientras sacudía las caderas.

Demostró que la edad no es impedimento para gozar una buena canción.

Beyoncé tenía el éxito asegurado

Tina dijo a los periodistas en la Gala For the Love of Our Children de National CARES Mentoring Movement en 2019 que sabía que su hija mayor estaba destinada al éxito a una edad temprana.

"A los 7 años, hizo un concurso de talentos, era muy tímida y salió y recibió una ovación de pie", recordó Lawson. “Y ella dijo: ‘Solo quiero conseguir mi trofeo porque tengo hambre y volver a casa’. Y yo dije: 'No sabes si ganaste'. Pero lo hizo.”

La Verdad Noticias se enteró de que el padre de Beyoncé, Mathew, es un ejecutivo discográfico y gestor de talentos que supervisó el estratosférico ascenso de Destiny's Child.

Dejó su trabajo diario en 1995 como vendedor de equipos médicos para perseguir activamente la carrera de su hija en el centro de atención.

Él reveló el año pasado que tiene un vínculo estrecho con sus hijas y dijo: 'Tengo una gran relación como padre no solo con Beyoncé, pero la gente olvida que tengo a esta niña talentosa y dotada llamada Solange, que es ganadora del Grammy y ha tenía un álbum número uno. La gente tiende a pensar que ella no existe '.

Beyoncé y Mathew terminaron su relación comercial cuando ella fundó su propia compañía de administración llamada Parkwood Entertainment en 2008.