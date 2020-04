Timothée Chalamet y las SORPRESAS para la secuela de "Llámame por tu nombre"

El joven actor Timothée Chalamet está enamorando a todo mundo, gracias a una gran noticia que se acaba de confirmar, pues nuevamente va a tener una participación icónica en en el mundo del cine, con la secuela de la cinta que lo lanzó al estrellato en Hollywood.

Hay que recordar que el escritor André Aciman, el autor de la novela que dio paso a la película Call me by your name, ya había dado un adelanto de lo que sería probablemente la secuela de su novela y el trabajo cinematográfico.

Ahora, Luca Guadagnino, el director que adaptó la primera novela al cine, lo ha confirmado: la segunda parte de la historia volverá a estar protagonizada por dos de los mejores actores del momento, Timothée Chalamet y Armie Hammer.

Este 2020 se han cumplido tres años desde el estreno de Call me by your name; estreno que marcó un antes y un después en el cine, ya que no sólo tenía varias nominaciones a los Premios Oscar, sino que se llevó el de Mejor Guión Adaptado.

No queda duda también de que otra de las principales consecuencias fue la repentina fama de Timothée Chalamet, que gracias a su interpretación se ha convertido en el niño favorito de Hollywood.

Con anterioridad, el propio escritor de la novela, André Aciman, habló de la secuela de la historia, pues tras leerse Find Me, que llegó el pasado octubre a las librerías, los rumores se dispararon y el director de la primera entrega, Luca Guadagnino, acaba de confirmarlo en el periódico La Reppublica.

"Antes del coronavirus, tenía un viaje a América para conocer a un escritor que amo mucho, cuyo nombre no quiero decir, para hablar de la segunda parte. Lamentablemente, tuvimos que cancelarlo. Por supuesto, es un gran placer trabajar con Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Esther Garrel y el resto de actores. Todos estarán en la nueva película”.

Cabe destacar que esta noticia a conmovido a no solo los fans de la película, ni no a los fans del actor Timothée Chalamet que rápidamente harán una auténtica revolución en las redes sociales.