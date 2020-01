Timothée Chalamet será quien interprete a Bob Dylan en la pantalla grande

El actor de 24 años Timothée Chalamet será quien interprete al legendario músico Bob Dylan, en una nueva película biográfica dirigida por James Mangold, quien es reconocido por su trabajo en películas como “Wolverine: Inmortal”, “Logan”, “Contra lo imposible” y “Walk the line”, entre otras.

Según diversas fuentes de información, se afirma que este afamado director cerró un importante trato con la compañía de cine “Searchlight Pictures” para la realización de este nuevo filme que promete ser un nuevo éxito del séptimo arte.

Recordemos que Bob Dylan es reconocido por su talento musical y por incorporar una variedad de temas sociales, políticos y filosóficos en cada una de sus letras. De esta manera Dylan logró personalizar géneros musicales a los largo de cinco décadas de carrera musical.

Asimismo este compositor ha sido reconocido y premiado en varias ocasiones, entre los que destacan los otorgados por los Grammys, Globos de Oro e incluso un Premio Nobel de Literatura por haber creado una nueva expresión poético en el mundo musical.

LA PELÍCULA BIOGRÁFICA DE BOB DYLAN

Por otro lado se rumora que el mismo Bob Dylan colaborará con los productores de la película para cuidar cada detalle se su historia, el cual pretende centrarse en la transición del artista, de ser una estrella de folk a un famoso intérprete del rock.

Cabe resaltar que este compositor experimentó con diversos géneros además de éstos como el blues, el country, el gospel, el jazz y el swing, entre otros.

El actor franco-estadounidense Timothée Chalamet, interpretará al icónico músico Bob Dylan en la pantalla grande.

GOING ELECTRIC ¿SERÁ EL TÍTULO?

Aún no existe fecha, ni un título conformado para esta película; sin embargo se rumora que llevará el nombre de “Going Electric”, y que estará protagonizada por el jóven actor Timothée Chalamet, quien interpretará a Dylan en sus mejores momentos.

Chalamet ha participado en diferentes obras de teatro, programas televisivos y cintas cinematográficas como “Interstellar”, “Call Me by Your Name”, “Lady Bird”, “Beautiful Boy” y “El Rey” por mencionar algunas.

Te puede interesar BAFTA 2020: ‘Joker’ lidera la lista de nominaciones, ¡Conoce todos los nominados!

Únete a nuestro Instagram y entérate de las noticias trend de la semana