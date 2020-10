Timothée Chalamet se siente AVERGONZADO de sus fotos besando a Lily-Rose Depp/Foto: Us Weekly

Timothée Chalamet finalmente se ha abierto a las ahora escandalosas fotografías de muestras de amor de él y Lily-Rose Depp del año pasado.

En una entrevista con GQ, el actor de 'Call Me By Your Name' reveló que estaba "avergonzado" por su beso con Lily-Rose Depp después de que las fotos se volvieran virales.

Según los informes, la pareja fue fotografiada besándose en Italia el año pasado, lo que aparentemente confirmó que Timothée Chalamet, de 24 años, estaba saliendo con la famosa hija de Johnny Depp, de 21 años. Según los informes, la pareja fue vista teniendo una sesión de besos apasionados en un yate en Capri, Italia.

Los jóvenes actores se conocieron al filmar la película "The King". Su romance fue muy discreto a pesar de que sus fotos besándose se hicieron virales/Foto: People

“Me acosté esa noche pensando que era uno de los mejores días de mi vida”, recuerda Timothée Chalamet. "Estuve en este barco todo el día con alguien a quien realmente amaba, y cerrando los ojos, estaba como, indiscutiblemente, 'Eso fue genial'".

“¿Y luego despertar con todas estas imágenes, sentirse avergonzado y verse como un verdadero tonto?, ¿Todo pálido? Y luego la gente dice: 'Esto es un truco de relaciones públicas'. ¿Un truco de relaciones públicas? ¡¿Crees que me gustaría verme así frente a todos ustedes?! " él continuó.

Al parecer Timothée y Lily Rose realmente se enamoraron en su relación, a pesar de que miles de fans dijeron que su romance sólo fue por publicidad/Foto: Pop sugar UK

Timothée Chalamet y Lily-Rose no tuvieron una larga relación

El actor de 'Mujercitas' y Lily-Rose Depp, con quien protagonizó 'The King' de Netflix, desató rumores de citas en diciembre de 2018. La pareja amada terminó su relación en abril de 2020 después de salir durante poco más de un año.

Timothée Chalamet fue visto más tarde cruzando los labios con la actriz Eiza González en junio de 2020, mientras estaba de vacaciones en Cabo San Lucas, México.

En el frente del trabajo, Chalamet será visto a continuación en la tan esperada cinta de ciencia ficción 'Dune', que se estrenará el próximo año, y en 'The French Dispatch' de Wes Anderson. También aparecerá en una próxima película biográfica de Bob Dylan. ¿Por qué crees que la joven pareja terminó su romance?