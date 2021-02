Timothée Chalamet protagonizará una película sobre CANIBALISMO

El actor Timothée Chalamet ha sido elegido por el director Luca Guadagnino para protagonizar una nueva película basada en el libro ‘Bones & All’ de la escritora Camille de Angelis, quien entre sus páginas relata la historia de un amor con tintes de canibalismo.

Según información del sitio Deadline, el director Luca Guadagnino se encuentra preparando la adaptación cinematográfica del libro de Camille de Angelis, y se ha reunido con Timothée Chalamet y Taylor Rusell para ofrecerles el papel de la pareja protagonista.

Luca Guadagnino realizará una adaptación cinematográfica del libro 'Bones & All'.

‘Bones & All’ contaría la historia de Maren Yearly, una mujer enamorada de un hombre, quien podría ser víctima de sus deseos caníbales, trama que ha despertado el interés del público y al mismo tiempo eleva las expectativas ante el trabajo que Luca Guadagnino pueda realizar.

Deadline revela que hasta el momento no se ha definido una fecha para el inicio del rodaje de la nueva película de Timothée Chalamet y Taylor Rusell y tampoco se ha vendido los derechos a alguna distribuidora, pero lo que sí se sabe es que David Kajganich, escritor de True Story y el remake de Suspiria, estará a cargo del guión.

¿Quiénes son Timothée Chalamet y Taylor Rusell?

Timothée Chalamet y Taylor Russell han sido elegidos para protagonizar la cinta 'Bones & All', la cual estará dirigida por Luca Guadagnino.

Timothée Chalamet es un joven actor que ha logrado destacar en Hollywood por su papel protagónico en ‘Call Me By Your Name’, película por la cual recibió una nominación a los Premios Oscar como Mejor Actor. También es conocido por formar parte del reparto de ‘Mujercitas’.

Por su parte, Taylor Russell es una actriz que ya ha trabajado con Luca Guadagnino en la aclamada película ‘Waves’ y en las primeras dos temporadas de ‘Lost In Space’, la cual se encuentra disponible para su visualización en Netflix, e incluso se sabe que la plataforma de streaming ya se encuentran rodando una tercera entrega de la serie.

