Timothée Chalamet presume ÍNTIMOS regalos de sus fans ¡Nadie se lo imaginaba!

Timothee Chalamet presume iNTIMOS regalos de sus fans

Timothée Chalamet es un actor e icono de estilo estadounidense, que nació en Manhattan, fruto de la relación entre una broker y bailarina con ascendentes rusos y un trabajador de UNICEF con sangre francesa.

Se sabe que este joven actor de cine creció en un entorno artístico y participó desde niño en anuncios y en obras de teatro y ahora ha estado sorprendiendo al compartir imágenes de los regalos más íntimos que le han dado sus fans.

Resulta que el actor francoestadounidense Timothée Chalamet de 24 años es actualmente el rompecorazones del momento, ocupando el lugar de jóvenes ídolos del pasado, como Leonardo Dicaprio y Johnny Depp.

Cojines de lentejuelas con su rostro

Es por eso que con su base de fieles seguidores incluidos gracias a su talento actoral, carisma de galán y estilo; es reconocido por el trato y cercanía con sus fans, ya que siempre se mantiene en la mira de cada uno de ellos.

Al contrario de muchas celebridades que pierden el piso con la fama, Timmy sabe que le debe todo a sus fans, y se los agradece manteniendo una relación bastante personal con ellos, siempre aceptando tomarse fotos, dando autógrafos a diestra y siniestra.

una taza de cerámica azul con los títulos de sus películas

Otro de los detalles que conquistan en el apuesto actor es que se la pasa guardando los regalos y cartas que recibe de sus admiradores en una gran colección que compartió a través de redes sociales y ha fascinado a muchos.

Los más íntimos regalos de Timothée Chalamet

Entre algunos extravagantes obsequios que ha recibido el actor, se encuentran ocho pares de calcetines de colores brillantes, cuidadosamente sujetados con un listón azul y acomodados en una caja, además de dos almohadas de lentejuelas con la cara de Timmy, así como una playera con un dibujo del actor en Beautiful Boy (2018), usando una camisa de rayas y traje.

Las cartas de sus fans

Cabe destacar que eso no es todo, pues entre otros regalos más personales se encuentran un álbum de fotos compilado por una fan en su viaje al pueblo italiano de Crema, donde se filmó Call Me By Your Name (2017), una taza de cerámica azul con los títulos de sus películas The King , Mujercitas , The French Dispatch y Dune . Además de estas piezas, en agosto fue captado usando una gorra que una fan le envió desde Corea del Sur.

