Timothée Chalamet ha sido elegido para ser el nuevo Willy Wonka

Timothée Chalamet es el apuesto actor que interpretará a Willy Wonka en la nueva película sobre el chocolatero, según reportó Deadline y se ha mencionado que el filme se llamará Wonka y estará a cargo Warner Bros y The Roald Dahl Story Company.

Hay que destacar que esta producción ya lleva un buen tiempo en desarrollo y se va a enfocar totalmente en las aventuras del personaje antes de que abriera su famosa fábrica de chocolate.

En el filme se apreciará a el guapo actor y cantar, situación que hizo que la producción se tardará más tiempo en elegir al personaje principal, ya que el actor se sometió a fuertes entrenamientos para mostrar esos talentos.

La cinta de “Wonka” será dirigida por Paul King, quien realizó “Paddington” a lado de Simon Farnaby.

Willy Wonka en el cine

Charlie y la fábrica de chocolates tiene dos adaptaciones anteriores en el mundo del cine, la primera fue en 1971 con Gene Wilder interpretando a Wonka, la cual obtuvo una nominación a un Premio Oscar.

La segunda y más recordada fue estrenada en 2005 con Johnny Depp como protagonista y Tim Burton como el director. Este filme también tuvo una nominación al Oscar en la categoría de “mejor vestuario”.

La nueva versión de “Wonka” va más allá de un remake, ya que se centrará en la vida del personaje desde sus inicios. Por el momento no hay fecha de estreno y tampoco se ha revelado a los demás actores que participarán en este proyecto.

¿Quién es Timothée Chalamet?

Este apuesto chico es un actor franco-estadounidense reconocido por sus actuaciones en filmes como “Call Me By Your Name”, “Lady Bird”, “Beatiful Boy”, “The King” y “Mujercitas”.

Cabe destacar que de pequeño Timothée Chalame, apareció en varios comerciales y actuó en dos cortometrajes de terror, antes de debutar en la televisión apareció en un episodio de la serie de casos policiales “La Ley y el Orden”.

