Timothée Chalamet estará en la película “The French Dispatch” de Wes Anderson(FOTOS)

Timothée Chalamet estará en “The French Dispatch” de Wes Anderson(FOTOS)

Hace poco se dio a conocer que Wes Anderson se encuentra filmando una nueva película que lleva por nombre “The French Dispatch”, que se está rodando en Angulema, en el suroeste de Francia y que estará centrada en una carta de amor dirigida a los periodistas en un puesto de avanzada de un periódico estadounidense en el siglo 20 en París.

Hasta el momento el filme cuent con participaciones ya confirmadas, entre ellos: Benicio del Toro, Jeffrey Wright, Bill Murray, Frances McDormand y Tilda Swinton; por otro lado se comenta que Brad Pitt y Léa Seydoux están aún en negociaciones, junto a Natalie Portman que ya había trabajado en “Hotel Chevalier” con Anderson.

Por si fuera poco, el último actor confirmado en el reparto es el joven actor Timothée Chalamet, quien actualmente se encuentra interpretando a Theodore Laurence en la nueva versión de “Little Women” dirigida por Greta Gerwig, a “Henry V” en The King y a “Paul Atreides” en la nueva versión de Dune de Denis Villeneuve.

Cabe mencionar que Chalamet elevó su fama con la película “Call Me By Your Name” basada en un libro de André Aciman y con la dirección de Luca Guadagnino, quien hasta el momento no ha dado detalles de la nueva secuela.