Timothée Chalamet fue ATACADO por famoso director de cine ¡Lo llamó oportunista!

Timothée Chalamet es ATACADO por famoso director de cine ¡Lo llamó oportunista!

Timothée Chalamet se encuentra en medio de una fuerte polémica con el director de cine Woody Allen, quie ha declarado en que el joven actor lo denunció para aumentar sus posibilidades de ganar un Oscar.

Las fuertes declaraciones las ha hecho el director en su libro de memorias, “Apropos of Nothing”, que se publicó el lunes pasado, en donde ataca al exitoso actor que alcanzó la fama con “Call me by your name” y que trabajaron juntos es “Un día lluvioso en Nueva York” (2019).

La polémica de Timothée Chalamet con Woody Allen

Timothée Chalamet es ATACADO por famoso director de cine ¡Lo llamó oportunista!

Tal parece que Woody Allen aseguró que el actor Timothée Chalamet lo denunció públicamente para aumentar sus posibilidades de ganar un Oscar, esto lo hizo en la obra en que el director de cine estadounidense escribió que el actor franco-estadounidense de 24 años lo criticó en público solo con la intención de posicionarse mejor ante la mirada de la Academia.

Hay que recordar que Chalamet trabajó junto a Allen en Un día lluvioso en Nueva York, estrenada en 2019, en la que interpretó a un joven millonario, vago y apostador que estudia en una recóndita universidad estadounidense, donde está de novio con una inocente y provinciana estudiante de periodismo, interpretada por Elle Fanning.

"Le juró a mi hermana que tenía que hacerlo, ya que estaba listo para un Oscar. Él y su agente sintieron que tenía un mejor posibilidad de ganar si él me denunciaba”.

Timothée Chalamet es ATACADO por famoso director de cine ¡Lo llamó oportunista!

Timothée Chalamet pertenece a la nueva camada de jóvenes actores estrellas de Hollywood. Su actuación y nominación al Oscar por Call me by your name en 2017 lo convirtió en una figura global y en 2019, se estrenaba la cinta de Allen en la que participó y también integró el gran elenco de Mujercitas, una mega producción.

Cabe destacar que esta no es la primera polémica en torno a la nueva publicación de Allen, pues en otro pasaje de la obra calificó a su ex esposa Mia Farrow como una madre controladora y problemática, y aseguró que durmió desnuda en la cama con su “preciado” hijo Ronan hasta que tuvo 11 años.

Cabe destacar que “Apropos of Nothing” estuvo envuelta en conflictos desde que se anunció su publicación por parte de Hachette, que ante la presión de sus empleados y una demanda de Ronan Farrow, desistió de publicar el título en inglés, aunque lo hará en español a través de su subsidiaria Alianza, el próximo 21 de mayo.