Timothée Chalamet dominó la alfombra roja de Cannes 2021 por esta razón

Timothée Chalamet dominó con su look de “estrella de rock” en la alfombra roja de Cannes 2021. El actor que se encontraba para la presentación de la película de Wes Anderson “The French Dispatch” lució un outfit que robó las miradas de los presentes y lo viralizó en redes sociales.

Chalamet estaba usando un esmoquin Tom Ford de corte skinny y solapa en punta de lanza en una tonalidad gris irisado que tornasolaba en dorado; combinado con camisa blanca, botas del mismo color, pero lo que le dió ese “plus” a su atuendo fueron las gafas de sol de Celine. Sin duda, el joven actor no decepcionó a los expertos en moda con su look juvenil y único.

Chalamet dejó a todos con la boca abierta por su radiante outfit para el Festival/Foto: Pop Sugar

Esta fue la primera vez que el actor franco-estadounidense de 25 años se presentó en el Festival de Cannes. Además, fue su “regreso triunfal” a las alfombras rojas, ya que la última vez que estuvo en un evento de este tipo fue en los Premios Oscar de 2020.

Otros actores de la película “The French Dispatch”

Timothée comparte pantalla con otros talentos en la cinta “The French Dispatch”/Foto: W Magazine

El actor Timothée Chalamet estuvo en Cannes acompañado de otros actores de la película “The French Dispatch”, ya que la cinta de Anderson está conformada por reconocidas estrellas:

Tilda Swinton, Owen Wilson, Elisabeth Moss, Benicio Del Toro, Saoirse Ronan, Anjelica Huston, Léa Seydoux, Frances McDormand, Edward Norton, Willem Dafoe, Christoph Waltz, Adrien Brody Adrien Brod, Bill Murray, entre otros.

Se dice que este filme de comedia dramática tuvo una gran ovación en el Festival de Cine, por lo que el público ya espera con ansias su estreno, que posiblemente llegará a los cines de Estados Unidos en septiembre de 2021.

¿Qué redes sociales tiene Timothée Chalamet?

Si deseas ver más looks espectaculares de Timothée Chalamet en La Verdad Noticias te decimos que la red social donde es más activa la estrella de “Call me by your name” es Instagram.

Puedes encontrarlo con el usuario “tchalamet”, y ahí publica diversas fotos y noticias sobre sus nuevos proyectos a sus más de 12 millones de seguidores. Aunque sí cuenta con un perfil en Twitter, Chalamet no ha actualizado esta red social desde septiembre de 2020.

