Timothée Chalamet confesó AMOROSA situación ¡Te vas a derretir!

El actor Timothée Chalamet es una de las promesas del cine hollywoodense, ya que desde su aparición en la cinta “Llámeme por tu nombre”, no ha dejado de cosechar éxitos y de ser estar en diversos proyectos cinematográficos.

Pero ahora el famoso actor que también es uno de los más asediados de la pantalla grande, ha impactado al hacer una fuerte revelación amorosa, pues ha aclarado su estado civil actualmente y ha sorprendido a sus fans.

¿Timothée Chalamet volvió a la soltería?

Resulta que después de estar más de un año juntos, los actores Timothée Chalamet y Lily-Rose Depp, han terminado el noviazgo que mantenían desde mediados del año 2018, pese a que no se sabe a ciencia cierta la razón, el actor lo confirmó en una reciente entrevista.

Fue a través una entrevista con la revista British Vogue, en su edición del mes de mayo, que Timothée Chalamet reveló algunos detalles sobre su vida actual, además de realizar una espléndida sesión de fotos que enamoró una vez más a todos sus seguidores.

En dicha entrevista el actor Timothée Chalamet confirmó que se por ahora se encuentra soltero, anunciando que su relación con Lily-Rose había terminado, noticia que sorprendió mucho a sus seguidores, quienes mantenían la esperanza de que siguieran juntos, pero también alegró a muchos otros.

Hay que destacar que los fanáticos de ambos creían que aún había posibilidades de que los actores estuvieran juntos, pese a que en las últimas semanas no habían tenido ningún tipo de actualización sobre estos, por lo cual la noticia les tomó por sorpresa.

Han sido también, los mismos fans quienes han expresado que al parecer, la relación terminó de una manera pacífica por parte de ambos, pues aseguran que no existiría ningún tipo de arrepentimiento de por medio.

Cabe recordar que no hace mucho se reveló que el actor Timothée Chalamet participará en la segunda entrega de la exitosa película "Call me by your name", cuya producción ha sido confirmada por el director de cine Luca Guadagnino, sin embargo, retrasada debido a la pandemia de coronavirus.