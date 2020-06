Timothée Chalamet: Filtran ERECCIÓN del actor estando junto a Eiza González

Timothée Chalamet hace unos días volvió una locura las redes sociales al ser fotografiado en México con la modelo y actriz Eiza González, conocida en Hollywood por su participación en los films “Baby Driver” y “Hobbs y Shaw”.

Hay que destacar que el actor nominado al Oscar Timothée Chalamet, de 24 años, fue fotografiado con la actriz, cantante y modelo mexicana, Eiza González, de 30, precisamente en Cabo San Lucas, México.

Aunque las celebridades no han confirmado oficialmente su relación, al parecer las imágenes confirman el flamante romance de los jóvenes, quienes disfrutaron con amigos de un relajado fin de semana y presumieron de sensuales poses.

La tremenda erección de Timothée Chalamet

A juzgar por los flashes, Timothée Chalamet y González se mostraron cariñosos, e incluso el actor de “Call Me By Your Name” en un determinado momento tocó la guitarra para entretener a su pareja, antes de darse unos chapuzones en una gran piscina, en donde interpretaron candentes poses que han levantado mucho furor.

Hay una imagen en especial que ha enloquecido las redes, ya que el apuesto chico aparece con una tremenda pose de perfil mostrando una erección que ha dejado sin habla a muchos internautas, que ahora ven cual es el motivo de por el que conquistó a la sensual Eiza González.

Cabe destacar que las imágenes serían la prueba incontrastable de que la pareja sostiene un romance siendo los más famosos del momento, pues Timothée Chalamet por su parte quien saltó a la fama por el film de Luca Guadagnino y luego se consolidó gracias a interpretaciones en “Beautiful Boy” y “Little Woman”, por su parte colega de su novia, quien es una estrella en México por su protagónico en la serie “Lola, érase una vez”. Su salto a Hollywood se produjo en 2015 con una participación en “Jem and the Holograms”, y su rol más conocido es el de Monica en “Baby Driver”.