Timothée Chalamet: Conoce los DATOS curiosos del nuevo amor de Eiza González

Timothée Chalamet es el apuesto actor que saltó a la fama de Call Me By Your Name está viviendo un año bastante ajetreado, pero ahora se ha dado un tiempo con la bella actriz mexicana Eiza Gonzalez.

Hay que destacar que las rarezas de Timothée Chalamet en Instagram permiten rascar abundante material de su vida, que te presentamos a continuación.

Los macarrones con queso

A Timothée Chalamet le gustan los macarrones con queso, pues hace poco, el actor de 24 años nos dejó a todos atónitos con una foto de su despensa donde resaltaron los paquetes de Triscuits (una marca de snacks salados) se agolpaban contra una caja de macarrones con queso y al lado de un frasco de miel medio vacío con forma de oso.

Posible coleccionista de arte

El neoyorquino de pura cepa subió una galería de fotos caseras y al fondo se atisbaba el cuadro A Bigger Splash de David Hockney, teniendo en cuenta que cualquier obra del artista británico suele cotizarse en torno a los 90 millones de dólares, podemos asumir que se trataba de una lámina o que Chalamet estaba en casa de un amigo o amiga con mucho dinero en el banco.

Chalamet se ha esforzado bastante más a la hora de vestirse, ya fuera combinar vaqueros rosas de Stella McCartne1y con deportivas Nike SB Dunks x Travis Scott o lucir tan campante por Londres una gorra del Chelsea Fútbol Club días antes del confinamiento (con total look, eso sí, de Prada), los estilismos del señor Chalamet jamás dan puntada sin hilo.

Fanático de Kid Cudi

Timothée Chalamet ha compartido un par de veces en Twitter el nuevo single del rapero de Ohio, Leader of the Delinquents, y ha hecho alusiones en Instagram al tema debut de Cudi, Day ’N’ Nite. Pero la complicidad del dúo viene de lejos: el año pasado, Cudi acompañó al actor al estreno de The King, mientras que Chalamet salió al escenario a presentar a Cudi en su actuación en el festival ComplexCon, el pasado noviembre.

La señora Lawton

Recientemente, Chalamet se unió a las huestes de Barack Obama, Dua Lipa y Zendaya en el Rethink Together Forum, para apoyar la campaña online #GraduateTogether2020. Chalamet dirigió un breve mensaje a los graduados de 2020 en el que ensalzaba la figura de la señora Lawton, su profesora de matemáticas en el instituto LaGuardia de Nueva York: “Gracias por su valiente empeño en enseñarme el arte de la estadística. Gracias por todo”.

TE PUEDE INTERESAR: Timothée Chalamet confesó AMOROSA situación ¡Te vas a derretir!

Cabe destacar que Timothée Chalamet y Armie Hammer volverán a compartir pantalla en Find Me, secuela del Call Me By Your Name de Luca Guadagnino. Fuera de toda duda queda la cancelación de la obra 4000 Miles de Amy Herzog, que tendría que haber empezado a representarse este mes en el Old Vic Theater de Londres.