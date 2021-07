Timothée Chalament ¿Mostró una erección en el Festival de Cannes?

El apuesto actor Timothée Chalament está causando mucho locura en las redes sociales y es que en una foto que circula aseguran que mostró una erección al posar para la alfombra roja del Festival de Cannes 2021.

Hay que recordar que el Festival de Cine de Cannes sigue demostrando, un día más, el por qué ostenta el título de la alfombra roja más glamurosa del año y es que por ella se pasean grandes estrellas con sus mejores atuendos.

Es por eso que las estrellas de Hollywood derrochan estilo con tan solo una mirada y el actor franco estadounidense Timothée Chalament no se quedó atrás, fue uno de los más asediados de la gala del 12 de julio, pero lo que pocos se percataron fue de un pequeño descuido del guapo actor.

La erección de Timothée Chalament en Cannes

Erección de Timothée Chalament

Resulta que el actor volvió a pisar dos años después la alfombra roja de la ciudad francesa para presentar su última película The French Dispatch, un film de Wes Anderson que coprotagoniza con Tilda Swinton.

Fue a través de las redes sociales que han estado circulando varias imágenes del recorrido del actor en la alfombra roja, pero ha sido una que más ha llamado la atención y es que aparece posando con la actriz Tilda Swinton muy cariñosamente.

Pero eso no es todo, pues en la imagen logra verse que el actor mientras posa su cabeza en el hombro de la actriz, pareciera que estuviera teniendo una erección, ya que se ve un bulto entre sus piernas que no puede ser menos discreto.

La imagen ha bastado para crear varios comentarios al actor de cine y es que esta no es la primera ocasión en la que se logra ver el tamaño de su miembro, pues hace algún tiempo apareció en un atrevido bóxer que marcaba el tamaño de su miembro desde Los Cabos acompañado de Eiza González.

Chalament, el mejor vestido de Cannes

Timothee Chalamet en Cannes

El guapo actor pasó de ser el chico de moda tras su brillante actuación en “Call me by your name” a ser una de las jóvenes promesas mejor valoradas del séptimo arte y ahora el mejor vestido en la alfombra roja del Festival de Cannes 2021.

Cabe destacar que Timothée Chalament interpretó a un joven drogadicto en Beautiful Boy , a un rompecorazones en Mujercitas , y a un príncipe caprichoso en The King . A mediados del pasado año lo habían elegido para interpretar a Bob Dylan en un nuevo biopic aún sin fecha de estreno.

