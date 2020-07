Time Magazine llama PROBLEMÁTICOS a los superhéroes por blancos y heterosexuales

Eliana Dockterman, quien cubre todo lo relacionado con la cultura y el feminismo para la revista Time, escribió recientemente un artículo en el que critica los valores conservadores compartidos por muchos de los superhéroes más populares de Estados Unidos.

Reflexionando sobre cómo el movimiento de derechos civiles ha inspirado al sistema de Hollywood a repensar sus representaciones de policías, sugiere que el género de superhéroes - liderado por Marvel y DC -, podría seguir su ejemplo.

Marvel logra la película más taquillera de la historia con "Avengers: Endgame"

Como reflejo de las corrientes culturales más fuertes de la sociedad, la industria cinematográfica se alió rápidamente con los manifestantes. En el mes transcurrido desde la muerte de George Floyd, una víctima afroamericana de brutalidad policial por motivos raciales, los ejecutivos cancelaron programas pro-policiales como Cops y Live PD, mientras que docenas de celebridades usaron su riqueza para silenciar a los críticos de BLM o donar dinero. a organizaciones benéficas.

Según Dockterman, sin embargo, esto podría ser solo el preludio de una revisión de entretenimiento aún más extensa.

"Mientras entablamos esta larga conversación sobre la aplicación de la ley", escribe, "ya es hora de que también hablemos de los personajes más populares de la película, los que deciden los parámetros de la justicia y, a menudo, los representan con violencia: los superhéroes".

Iron Man, Capitán América y Thor son los principales héroes del MCU

¿Por qué los superhéroes serían "problemáticos"?

Dado que la mayoría de los superhéroes clásicos fueron creados por hombres blancos y heterosexuales, no es tan sorprendente que también estén diseñados para ser hombres blancos y heterosexuales. Pero aunque los héroes como Batman y Superman se han retratado típicamente como de piel clara, esa tendencia ya está cambiando rápidamente.

Spider-Man: Into the Spider-Verse, por ejemplo, contó con un personaje principal afroamericano, mientras que un escritor de historietas bastante reciente de Wonder Woman reinventó a Steve Trevor como una pareja interracial y homosexual. Y eso ni siquiera habla de éxitos de taquilla como la Pantera Negra de 2018 o el próximo Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos.

Como algunos de los títulos mencionados se muestran, la raza y la sexualidad se pueden cambiar por capricho. Pero otro remanente de la cultura patriarcal en la que se crearon estas personalidades, una que es mucho más difícil de borrar porque afecta la estructura de toda la trama, es su relación con la aplicación de la ley.

"Con algunas excepciones notables", explica Dockterman, "la mayoría de las historias de superhéroes están protagonizadas por hombres blancos y heterosexuales que funcionan como una extensión de un sistema de justicia de EE. UU. Roto o como vigilantes sin ningún control sobre sus poderes".

Como ella señala, los superhéroes a menudo tienen una relación complicada con las fuerzas del orden público, ya que, a pesar de que a menudo se habla de que están fuera de la jurisdicción de cualquiera, con frecuencia colaboran con organizaciones gubernamentales. Los Vengadores, por ejemplo, reciben sus órdenes de S.H.I.E.L.D., mientras que Batman se asocia con el comisionado de GCPD, Gordon.

Te puede interesar: Disney D23: Marvel confirma series de nuevos superhéroes ¡Conócelos!

Superman es quizás la mejor ilustración del argumento de Dockterman. Desde el momento en que fue creado, el personaje ha sido diseñado como una personificación de los valores occidentales. Frecuentemente asociado con la nación estadounidense, esencialmente funciona no solo como ayudante sino también como portavoz del gobierno de EE. UU., un papel que se está volviendo cada vez más problemático a medida que disminuye la fe en ese gobierno.