Timbiriche se reencuentra y foto demuestra a quién no le han caído bien los años

Timbiriche se reúne en el cumpleaños de Alix Bauer

Los fanáticos de la banda Timbiriche enloquecieron al ver que los integrantes de la banda se reunieron, sin embargo a quienes mencionan que no a todos los integrantes le han caido bien los años.

En La Verdad Noticias te contamos que hace unas semanas, Mariana Garza y Benny Ibarra se encontraron en la más reciente entrega de los premios Los Metro,y a los que también asistió Mía Rubín, hija de su ex compañero Erik Rubín y de Andrea Legarreta.

Sin embargo, a pesar de que recientemente Edith Márquez confesó que sufrió bullying por parte de sus compañeros en Timbiriche, todo indica que los demás integrantes de la banda se llevan de maravilla.

Timbiriche reencuentro

Fans de Timbiriche piden un reencuentro en escenarios

El encuentro entre los Timbiriche emocionó a sus cientos de fans y no dudaron en cuestionar cuando se les vería en un escenario.

No pasó mucho tiempo para que los otros artistas escucharan las súplicas de sus seguidores.

Erik Rubín, Sasha Sokol, Mariana Garza y Benny Ibarra se reunieron para festejar el cumpleaños de la cantante Alix Bauer.

"¡Gracias @sashasokolova @garza_alardin_mariana @erikrubinoficial @bennyibarra @diegoschoening por hacer una vez más el acto más maravilloso del mundo: la magia de estar junto a ti y ser un mágico amor; Amigos para siempre! Los amo con todo mi ser",

Integrantes Timbiriche

En el reencuentro de Timbiriche faltaron integrantes

Diego, Erik, Alix, Mariana y Paulina Rubio, fueron los primeros seleccionados para formar parte de la banda Timbiriche a inicios de los años 80.

Le siguieron Benny, Sasha y Erik, aunque es bien sabido que muchos de los integrantes del grupo no tienen una buena relación con Paulina Rubio, por eso no sorprende que no fuera ni mencionada en el mensaje.

Aunque muchos de los fans se emocionaron por el reencuentro, otros comentaron que algunos de los Timbiriche no les pego bien los años.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.