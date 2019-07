Tim “Ripper” Owens defiende el uso de hologramas en el rock

En una reciente entrevista a Rock Titan, Tim “Ripper” Owens fue preguntado acerca de su asistencia al espectáculo “Dio Returns”, cuya gira precisamente acaba de terminar, a lo que el músico respondió. “Fue genial. Es gracioso ver la diferencia entre el odio que había de antemano y, tras haber ido a verlo, la opinión positiva que tiene ahora la gente.

Owens no entiende la necesidad de desgastarse ante la polémica. “Porque es un espectáculo, es entretenimiento. No necesitamos un holograma para continuar con el legado de Ronnie James Dio: la música de Ronnie James Dio es su legado, y siempre tendrás eso. Esto consiste tan solo en ir a un concierto a disfrutar de un show y divertirte con él. No es algo que necesitemos, pero su legado continúa.

Tim Owens es uno de lso mejores cantantes de la escena internacional.

“A mí me encantaría ver un holograma de David Bowie, porque no llegué a verle en directo, y su carrera es tan duradera como la de Ronnie James Dio. David Bowie se reinventó a sí mismo a medida que pasaba el tiempo, así que creo que sería fantástico ver a Elvis, a David Bowie o a Lemmy con Mikkey Dee y esos tipos. Sería divertido”.

Tim Owens forma parte de la banda "Discípulos de Dio".

El vocalista afirma también que, con total seguridad, veremos m´s giras de hologramas en un futuro: “Porque todo se basa en tecnología…. Todo avanza. Cuando alguien muere en la industria del cine, es recreado digitalmente para terminar la película. De esto se trata, así es como avanzan. Y no creo que haya nada de malo en ello. Quiero decir, a veces creo que sería mejor ver un holograma de Kiss ahora que ver a la banda real”.

