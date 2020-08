Tim McGraw siente que ha estado casado 82 años con Faith Hill ¡Mira por qué!/Foto: Celebrity Insider

El cantante estadounidense Tim McGraw habló recientemente sobre su matrimonio de muchos años con la cantante Faith Hill. Según las agencias de noticias, la pareja de música country intercambiaron votos matrimoniales en 1996 después de conectarse durante la gira 'Spontaneous Combustion' de McGraw, donde la cantante de 52 años Hill estaba haciendo un acto de apertura.

Mirando hacia atrás a sus casi 24 años de matrimonio, McGraw dijo que el tiempo ha pasado volando y: "Nos damos cuenta en nuestra industria, son como 82 años". "Es como años de perro, hay que contar cada año como siete", bromeó en una entrevista reciente.

Últimamente, la pareja ha estado en cuarentena con sus tres hijas Gracie, de 23 años, Maggie de 22 y Audrey de 18, y McGraw dijo que han aprovechado al máximo el tiempo juntos siendo hogareños".

"Las citas nocturnas han sido realmente geniales durante las últimas cuatro semanas", dijo. La agencia de noticias informó que la familia, incluidas sus hijas, fue examinada y autorizada. Fueron a su casa y no se han ido, dijo el 20 veces nominado al Grammy.

El cantante de 53 años agregó: "Lo pasamos muy bien simplemente pasando el rato. Quiero decir, probablemente fue uno de los momentos más momentos especiales que hemos tenido como familia en mucho, mucho tiempo. Y a pesar de toda la locura que está ocurriendo en el mundo, pasamos cuatro semanas estupendas juntos".

Tim McGraw agradece la familia que tiene

McGraw realmente no se olvidó de presentar su agradecimiento a su pareja y dijo que da muchas gracias a Dios todos los días por sus hijas y esposa, quien es un buen ejemplo, y afirmó que la conexión que ella posee con sus hijas es en realidad "increíble."

También habló de su juventud personal, y dijo que creció junto con su mamá y sus hermanos, "sin mucho papá alrededor" y también está acostumbrado a ese tipo de conexión.

Tim y Faith tuvieron juntos a sus hijas: Gracie, Maggie y Audrey. El cantante ha dicho sentirse muy orgulloso de las tres jóvenes/foto: Shared

También te puede interesar: Taylor Swift: Así eligió “Tim McGraw” como la primera canción de TODA su carrera

Recientemente, Hill y sus hijos le proporcionaron una sorpresa agradable a Tim en su propiedad junto con una reunión para conmemorar el lanzamiento de su nuevo CD Here in the world. Hill publicó un videoclip de su lento baile junto con Tim. ¿Crees que Tim y Faith durarán muchos años más juntos?