Tim McGraw anuncia gira 2022

Después de que el Covid-19 ya se encuentra un poco más controlado, este 2022 algunos famosos ya se están animando a realizar sus giras musicales, tal es el caso de Tim McGray.

Y es que el famoso dio a conocer algunas fechas para su nueva gira por Estados Unidos, que estará disponible para todo el público.

Tim McGraw quien tiene una colaboración con Taylor Swift, quien le hizo una canción con su nombre, estará dando la vuelta a Estados Unidos con su gira.

La gira de Tim Mcgraw

Estas son las fechar para la gira

El McGraw Tour 2022 visitará Atlanta, Charlotte, NC y más mercados antes de terminar en el Xfinity Center en Mansfield, Massachusetts, el 4 de junio.

El cantante de “Home Sweet”, Russell Dickerson, brindará apoyo directo para la gira, mientras que McGraw también continúa mostrando su apoyo a los artistas recién llegados Alexandra Kay y Brandon Davis dándoles la bienvenida a los espectáculos abiertos de la gira.

A principios de este año, McGraw elogió la versión de Kay de su éxito "Don't Take the Girl", que hizo que su interpretación se volviera viral. De manera similar, McGraw se asoció previamente con la cantante Davis para un dúo virtual de "Something Like That" de McGraw.

La película de McGraw

Las entradas para la gira McGraw Tour 2022 saldrán a la venta el 17 de diciembre a través de Ticketmaster, pocos días antes del estreno de 1883 en Paramount +. McGraw y su esposa Faith Hill interpretan a James y Margaret Dutton en la serie, que también presenta a Sam Elliott, Billy Bob Thornton, Isabel May y más.

Aunque los fanáticos pueden ver a Tim McGraw hacer su debut como el personaje de James Dutton en el próximo estreno el 19 de diciembre de la precuela de Yellowstone 1883 , el actor y artista de música country también se está preparando para su regreso a la carretera el próximo año, cuando su 17 ciudad La gira por el anfiteatro comienza el 29 de abril en Walmart AMP in Rogers, Ark.

¿Irías a la gira de conciertos de Tim McGraw quien está casado con Faith Hill?, dinos tu opinión en los comentarios.

