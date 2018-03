Agencia/Diario La Verdad Ciudad de México.- Tim Burton fan del Santo y del Día de Muertos El director Tim Burton reveló durante la inauguración de su exposición en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México que es gran fanático de las películas mexicanas de terror.

“Vi tres veces ‘El Santo contra las mujeres Vampiro’, es algo que es parte de mi vida, crecí viendo estas películas, tienen un estilo particular y único”, contó el estadounidense reconocido por cintas como “Alicia en el País de las Maravillas” y “El joven manos de tijera”.

“Si ves alguna de estas imágenes sabes que es de una película mexicana de terror, el doblaje es muy malo en inglés, pero es parte del encanto, de la belleza, de la poesía, era muy fan de esas películas y todavía lo soy”, agregó.

Asimismo, Burton confesó la influencia que tuvo en él la celebración del Día de Muertos en México. “Como crecí justamente en el Sur de California, es un área donde la presencia de la población mexicana se hace evidente, me encantaba desde un principio muchos de los elementos de la cultura mexicana, en particular los esqueletos, todos tenemos uno, y desde pequeño me encantaba la imaginación y el arte alrededor del Día de Muertos, en Estados Unidos se mira desde un punto de vista mórbido, sin embargo a mí me encantaban todos los elementos culturales latinoamericanos alrededor de esto, porque en las celebraciones hay humor y alegría, y es precisamente lo que representan estas festividades para mí”.

Por otra parte, Tim explicó que en “El mundo de Tim Burton”, los significados son ambiguos. “No soy un artista, sino un creativo. Todo el tiempo cargo una libreta en la que hago dibujos, líneas y trazos. Nunca he pensado que soy un gran artista, sino un creativo y como tal tengo un gran trabajo de pensamiento y esta exhibición tiene que ver con eso, con los procesos artísticos, pero también con el hecho de que muchos no llegan a completarse”.

Sobre el significado de esta exposición que cuenta con más de 400 piezas y en donde por solicitud del propio Burton no se permitirán fotografías, el estadounidense explicó: “la muestra no tiene un hilo conductor, el hilo es la propia evolución de Tim, muestra sus diferentes facetas, aunque no de una manera cronológica”.

Esta exhibición donde aparecen personajes como El Sombrerero, el gato Cheshire y Jack Skellington, entre muchos otros, estará abierta al público hasta el próximo 8 de abril.