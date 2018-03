Agencias/ Diario La Verdad CIUDAD DE MÉXICO, México.- Tim Burton dirigrirá el live action de 'Dumbo' que ya se encuentra en producción y contará además de Burton con un elenco conformado por los actores Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green y Michael Keaton. Duarante la 'D23 Expo' organizada por Disney se informó que la nueva versión del cuento clásico de 1941 será estrenada el 29 de marzo de 2019. Durante la presentación, llevada a cabo en Anaheim, California, también se dieron a conocer las primeras imágenes. Ehren Kruger y Justin Springer están a cargo de la producción a partir de un guión de Kruger, mientras que Nigel Gostelow es el productor ejecutivo, se indicó mediante un comunicado de prensa. Dumbo será filmado completamente en Inglaterra, tanto en los estudios Pinewood como en los Cardington Studios.

Production is underway for the live-action reimagining of Disney’s Dumbo, directed by Tim Burton. In theaters 3/29/19. pic.twitter.com/tCnctypw4s