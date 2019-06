Tilda Swinton: La favorita para darle vida a David Bowie

Tilda Swinton es una de las actrices más aclamadas de Hollywood, pues su talento y habilidad para adaptarse a personajes complejos ha dejado impresionados a decenas de cineastas y críticos.

Uno de los aspectos más llamativos de esta actriz es su estilo andrógino, pues es conocida por darle vida a personajes masculinos o con aspectos similares, como su papel de “Gabriel” en ‘Constantine’ y “The ancient one” en Dr. Strange.

Ahora, con la moda de las películas biográficas, la aclamada actriz ha sido señalada como la favorita para darle vida a uno de los cantantes mas emblemáticos de todos los tiempos.

Puede darle vida a Ziggy Stardust

Tilda Swinton: La favorita para darle vida a David Bowie

El enorme grupo de fanáticos de David Bowie, quien falleció el pasado 10 de enero de 2016, dejando un gran vacio en el mundo de la música que probablemente nadie podrá llenar.

A pesar de haber fallecido hace dos años, la fama del cantante aun se mantiene mas fuerte que nunca, y con la tendencia actual de las biopics, tales como “Rocketman” de Sir Elton John, David Bowie no podía quedarse atrás.

Te puede interesar: Reeditarán uno de los singles clásicos de David Bowie

“Es perfecta para el papel”.

Tilda Swinton: La favorita para darle vida a David Bowie

Los fieles seguidores de David Bowie están totalmente de acuerdo en que la actriz le de vida a “Major Tom” pues su parecido con el cantante es casi como ver su reflejo en el espejo.

Cabe destacar que la biopic de David Bowie estaría cargo del famoso escritor Neil Gaiman, famoso por obras literarias como “The Sandman” y “Lucifer” y Peter Ramsey, por lo que se puede esperar que la película tendrá un tono oscuro y misterioso.

Así mismo, Tilda Swinton ya había estado involucrada con el fallecido artista, pues apareció en el video “The Stars (Are Out Tonight)” del álbum numero 24 del cantante llamado “The Next Day”. Aquí te dejamos el video: