Tila María Sesto va por todas las plataformas

Óscar Martínez, mejor conocido como Tila María Sesto, es un influencer y comediante yucateco que ha sabido utilizar todas las plataformas digitales y análogas para posicionarse, ya sea en una obra de teatro, un show tipo stand up, como imagen de una página de cine o como youtuber cineasta, siempre alcanza el éxito.

En una entrevista exclusiva para La Verdad nos comentó que es lo que viene para su carrera tan solo en este año, para empezar, cierra un ciclo importante en el teatro con la obra de comedia, ‘Por qué los Huiros las prefieren cabronas’, “Nos dejó muchas bases en el teatro, perdimos la cuenta de cuantas veces la presentamos, nunca fue igual el guion se fue desarrollando en cada presentación, nos dejó gran material para seguir explotando, lo que es una continuación que se va a llamar ‘Por que las mujeres aman a los idiotas”, dijo.

Además durante la charla confesó que le encanta la participación de público cancunense, incluso bromeo y dijo que ha dicho en Campeche que el mejor público es el de Cancún, “El público de Cancún tiene muchas ganas de reírse y lo demuestra porque se echan unas risas muy ruidosas y además son muy participativos en ningún otro lugar se meten tanto en la obra, la gente participa demasiado”.

Además adelanto que será en abril cuando la famosa Tila regrese a CDMX, ya que el éxito la acompañó al momento de presentar su show tipo Stand Up, además confesó que como Óscar iniciara un proyecto audiovisual en donde realizará videos de terror y de leyendas de la región. “Regresamos a la ciudad de México en abril, renovamos el canal de YouTube y en el canal de Óscar comenzaré a hacer cortometrajes de terror y de leyendas de la región”, aseguró el comediante.

Tila María Sesto en su show

Respecto al Stand Up nos comenta por qué su show no es stand up en su totalidad, “Era ya parecido a lo que hacíamos, fue una transición sencilla es una situación de estar en vigencia, los milenillas tienen una atracción por el stand up”, aunque lo que hago no o es al 100 por ciento, no se cumple el stand up por las reglas que dicen que no lo puede hacer un personaje (Tila María Sesto) por eso lo que hacemos es ‘tipo’ stand up”.

Dijo que en efecto la primera vez que asistió a presentar un show fue algo no tan sencillo “Es la tercera vez que iría. Al principio si fue dudoso y con miedo, pero cuando oyes estallar la primera risa es sencillo lo que vive, además presentar de forma cómica el hecho de que un yucateco viste al centro del país ayuda demasiado, aseguró Oscar en el papel de Tila.

Otra de los proyectos en el cual participa actualmente es en los video columna de Cuponema, en donde da recomendaciones así como cinco datos curiosos de películas que recién se estrenan, “Fue una propuesta hecha a mí Óscar, ya que me gusta mucho el cine, se acercaron y resultó un proyecto en el cual doy cinco datos curioso de cada película, es algo que disfruto de manera personal e hice ‘click’ con otro público.