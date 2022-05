Tiktoker se tatuó Belinda en la pierna y mamá de la cantante lo compartió

Belinda Schüll, mamá de Belinda causó alboroto una vez más en redes sociales al compartir el tatuaje que un fan se hizo en honor a la intérprete de "Luz sin gravedad", pues coincide con el viaje de hizo Christian Nodal a Costa Rica este fin de semana para tapar uno de los diseños que se hizo por su expareja en el rostro.

“Parte de tu historia y corazón ahora en tu piel”.

Ese fue el mensaje con el que la mamá de Belinda acompañó la foto del tiktoker en la que se puede ver el tatuaje que se realizó en la pierna, de inmediato los fans aseguraron que se trataba de una indirecta más para el cantante.

El tiktoker Memo Santos compartió a través de sus historias en Instagram la conversación que tuvo con la mamá de Belinda por WhatsApp en la que le presume el tatuaje; además, no dudo en externar su cariño pues se trata de un gran fan que ha compartido en otros momentos con la cantante.

Nodal y Belinda Schüll en discusión

Tatuaje del Tiktoker

No hace mucho la mamá de Belinda y el cantante de regional mexicano protagonizaron un escandaloso pleito en redes sociales, donde Nodal filtró mensajes privados con la también actriz que confirmarían que su romance terminó por cuestiones económicas tal y como se había señalado en algunos rumores.

Hay que recordar que todo comenzó cuando Belinda Schüll aplaudió un mensaje en el que un fan llama a Nodal “naco” y continuó con publicaciones que fueron tomadas como indirectas, por lo que el cantante enfureció y reveló detalles de su ruptura donde se deja ver que le daba dinero a los papás de su ahora exnovia.

Las indirectas de la mamá de Belinda

Mamá de Belinda

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida, todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabo todo”, escribió el cantante acompañado de capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp con Belinda.

Cabe destacar que la familia de Christian Nodal se sumó al pleito con la mamá de Belinda para defenderlo, la actriz de "Bienvenidos a Edén" se ha mantenido alejada de la polémica y se niega a dar detalles sobre el conflicto actual o su ruptura, asegurando que se está enfocada en sus proyectos.

