Tiktoker muere por culpa de un conductor Kamikaze, familiares piden justicia

Tiktoker muere por conductor Kamikaze, familiares piden justicia

Tiktok perdió a una de sus estrellas más reconocidas en Estados Unidos, luego de que un conductor Kamikaze decidiera impactar su auto contra el de Ali Spice, provocándole la muerte inmediatamente a su corta edad de 21 años.

Alexandra Dulin, mejor conocida como Ali, era famosa por su contenido en las redes y por ser la imagen de la cadena Hooters, restaurantes muy conocidos en su país.

Información oficial brindada por la policía estadounidense, precisa que el trágico accidente fue provocado por un conductor que circulaba en sentido contrario a toda velocidad, por lo que terminó por estamparse contra el coche de la influencer.

Cabe señalar, que no fue la única persona que murió en el accidente, pues también perdieron la vida otros dos pasajeros, que la acompañaban en su auto.

Piden justicia por su muerte

Quién produjo el fatal accidente no se detuvo, pues testigos aseguran que siguió su rumbo sin importar que había matado a tres personas, asimismo la policía no ha podido dar con el culpable, pues se dio a la fuga y no ha sido identificado.

Fue en una entrevista para la cadena Fox 35 News, que el padre de Ali Spice confirmó la trágica noticia solo unas horas después del accidente, asimismo aprovechó para pedir justicia por la muerte de la tiktoker.

En la entrevista, explicó que la última vez que había estado con ella había sido en Acción de Gracias: «Con mi hija siempre te hacías muchas fotos. Pero, en Acción de Gracias nos sacamos un montón y ¿quién iba a saber que esas serían las últimas fotos que nos haríamos?».

Te puede interesar: Policías someten a tiktoker que expone actos de corrupción

Informes policiacos

Informes policiacos, señalan que hasta el momento el coche del sospechoso ha sido encontrado, aunque no su conductor y se está realizando una investigación para localizarle. En estos momentos se estaría haciendo un registro de su vivienda habitual para intentar conocer su paradero, informó La Verdad Noticias.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram